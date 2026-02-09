मालवण तालुका
मालवण तालुका
*आडवली मालडी जिल्हा परिषद गट
२३१५७
सोनाली सुनील घाडीगावकर (शिवसेना), ४०५५ (विजयी)
*आडवली मालडी पंचायत समिती गण
२३१५८
सीमा सतीश परुळेकर (भाजप) बिनविरोध
*शिरवंडे पंचायत समिती गण
२३१५९
दीपक केशव चव्हाण (शिवसेना) २०५१ (विजयी)
.............................................
आचरा जिल्हा परिषद गट
२३१६०
वर्षा मांगिरीश सांबारी ३६०४ (शिवसेना) (विजयी)
*चिंदर पंचायत समिती गण
२३१६१
दीपक भागोजी सुर्वे १४४५ (भाजप)(विजयी)
*आचरा पंचायत समिती गण
२३१६२
गणेश तोंडवळकर २१४७ (शिवसेना) (विजयी)
.............................................
*मसुरे जिल्हा परिषद गट
२३१६३
क्षमा संदीप हडकर ३४२२ (भाजप)(विजयी)
*कोळंब पंचायत समिती गण
२३१६४
योजना जयराम कांबळी १७५६ (भाजप) (विजयी)
*मसुरे मर्डे पंचायत समिती गण
२३१६५
संजय शिवाजी ठाकूर १८३४ (शिवसेना) (विजयी)
....................................
सुकळवाड जिल्हा परिषद गट
23336
सुमेधा संतोष पाताडे (शिवसेना) ४६०९
*पोईप पंचायत समिती गण
23338
प्रज्ञा भाऊ चव्हाण (शिवसेना) २५३६
23339
संतोष दत्तात्रय गावडे (भाजप) १४५१
----
*पेंडूर जिल्हा परिषद गट
23274
संतोष वसंत साटविलकर (शिवसेना) ४४०६
*वराड पंचायत समिती गण
23275
माधुरी मोहन मसुरकर (भाजप) १९६१
*पेंडूर पंचायत समिती गण
23277
रिया रोहित बावकर (शिवसेना) २३११
--------
*वायरी भूतनाथ जिल्हा परिषद गट
23340
अक्षता राजन गावडे (अपक्ष, शिवसेना पुरस्कृत) ४२२२
*कुंभारमाठ पंचायत समिती गण
23341
मानसी प्रमोद भोगावकर (शिवसेना) २५३४
*वायरी भूतनाथ पंचायत समिती गण
23342
घनश्याम चंद्रकांत झाड (भाजप) १७६५
