भाजपकडून विरोधकांना ''व्हाईटवॉश''
swt985.jpg
23243
वैभववाडी ः शहरातून भाजपच्या विजयी उमेदवारांनी विजयी मिरवणूक काढली.
भाजपकडून विरोधकांना ‘व्हाईटवॉश’
वैभववाडी तालुका ः सातही जागा निर्विवाद जिंकल्या
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ९ ः जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच अशा सातही जागांवर निर्विवाद विजय मिळवित भाजपने तालुक्यात देदीप्यमान विजय मिळविला. तालुक्यातील एक बूथ वगळता विरोधकांना अन्यत्र कोणत्याही बूथवर विजय मिळविता आला नाही. या विजयानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी आणि डीजेच्या तालावर जल्लोष केला.
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या सहा जागांची निवडणूक जाहीर झाली होती, परंतु कोळपे जिल्हा परिषदेतून भाजपचे उमेदवार प्रमोद रावराणे तर कोकिसरे पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपच्या साधना नकाशे या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच जागांसाठी मतदान झाले. आज येथील तहसील कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मतमोजणीला सुरुवात झाली. मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गावर कडकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. मतमोजणीला दहा वाजता प्रारंभ झाला. पहिल्या फेरीपासून भाजपच्या सर्व उमेद्वारांनी निर्णायक आघाडी घेतली. चार-पाच फेऱ्यांमध्ये निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले होते. मोठी आघाडी सर्व उमेद्वारांनी घेतल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांच्या गोटात समजताच कार्यकर्त्यानी फटाक्यांची आतषबाजी आणि ढोलताशांचा गजर करण्यास सुरुवात केली. कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या श्रावणी रावराणे विरुद्ध ठाकरे शिवसेनेच्या शुभांगी सरवणकर यांच्यामध्ये लढत होती. रावराणे २५५६ मताधिक्याने विजयी झाल्या. त्यांना ४ हजार १५१ मते मिळाली, तर सरवणकर यांना १ हजार ५९५ मते मिळाली. या मतदारसंघात नोटाला १२७ मते आहेत. लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपच्या रिद्धी सुतार विरुद्ध ठाकरे शिवसेनेच्या दिव्या पाचकुडे यांच्यात लढत होती. भाजपच्या सुतार यांना ४ हजार ४० मते तर ठाकरे शिवसेनेच्या पाचकुडे यांना १ हजार ९५२ मते मिळाली. २ हजार ८८ मताधिक्याने सुतार विजयी झाल्या. या मतदारसंघात १०९ मते नोटाला आहेत. भुईबावडा पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे देवानंद पालांडे यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या जितेंद्र तळेकर यांचा १ हजार ५१३ मताधिक्याने पराभव केला. त्यांना २ हजार ४७ मते मिळाली, तर तळेकर यांना ५३४ मते मिळाली. या मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार रुपेश गुरव यांना १७३ मते, अपक्ष उमेदवार वसंत मोरे यांना ३२ मते मिळाली. नोटाला २९ मते मिळाली. कोळपे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपच्या सुवर्णा संसारे यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या रिहाना काझी यांचा १ हजार ३५६ मताधिक्याने पराभव केला. संसारे यांना २ हजार ४१ मते तर काझी यांना ६८५ मते मिळाली. नोटाला ६० मते मिळाली. उंबर्डे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपच्या सांची कोलते यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या स्मिता पाटील यांचा ९६३ मतांनी पराभव केला. कोलते यांना १ हजार ९१७ मते तर पाटील यांना ९५४ मते मिळाली. नोटाला ८६ मते आहेत. खांबाळे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे मंगेश लोके यांनी ठाकरे शिवसेनेचे स्वप्नील रावराणे यांचा १ हजार ९६ मतांनी पराभव केला. लोके यांना १ हजार ९४० मते तर रावराणे यांना ८४४ मते मिळाली. नोटाला ८३ मते मिळाली. लोरे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे सिध्देश रावराणे यांनी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार लक्ष्मण रावराणे यांचा १ हजार ५१ मताधिक्याने पराभव केला. मनसेच्या अक्षय बागवे यांना १४५ मते मिळाली, तर नोटाला ४० मते मिळाली.
तालुक्यातील ५८ पैकी कुसूर येथील एकच बूथ ठाकरे शिवसेनेने जिंकला. उर्वरित ५७ बूथवर भाजपने निर्विवाद आघाडी घेतली आहे. काही गावांतील बूथवर ठाकरे शिवसेनेला दोन अंकी आकडा देखील गाठता आला नाही. या विजयानंतर भाजपच्या विजयी उमेदवारांची शहरातून फेरी काढली. ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला.
चौकट
तब्बल अर्धा तास वाहतुकीची कोंडी
विजयांनतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अ. रा. विद्यालय ते दत्तमंदिर अशी विजयी फेरी काढली. या फेरीत हजारोंच्या संख्येने वाहने सहभागी झाली. त्यामुळे शहरात तब्बल अर्धातास वाहतुकीची कोंडी होती. एक-दीड किलोमीटर अंतरापर्यत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
