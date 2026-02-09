वेंगुर्ला तालुका
*म्हापण जिल्हा परिषद
23302
यज्ञा देवदत्त साळगावकर - शिवसेना ३७५६ (विजयी)
*म्हापण पंचायत समिती
23303
विष्णू उर्फ आपा विठ्ठल फणसेकर - भाजप १७१४ (विजयी)
*परुळे पंचायत समिती
23304
सचिन दामोदर देसाई - शिवसेना २१८४ (विजयी)
-----------------
*आडेली जिल्हा परिषद
23305
विजय वासुदेव नाईक - ठाकरे शिवसेना ४५०० (विजयी)
*आडेली पंचायत समिती
23306
नितीन रामचंद्र मांजरेकर - महायुती पुरस्कृत अपक्ष १८३२ (विजयी)
*वायंगणी पंचायत समिती
23307
शितल बाबू राऊत - भाजप २३८४ (विजयी)
-------------
*तुळस जिल्हा परिषद
23308
सुजाता अजित पडवळ - अपक्ष ३७०० (विजयी)
*तुळस पंचायत समिती
23309
सुचिता दत्तात्रय वजराठकर - शिवसेना २०५६ (विजयी)
*मातोंड पंचायत समिती
23310
शंकर शशिकांत घारे - भाजप १५८८ (विजयी)
---------------
*उभादांडा जिल्हा परिषद
23311
संजय दत्ताराम गावडे - ठाकरे शिवसेना ४३२२ (विजयी)
*उभादांडा पंचायत समिती
23313
साक्षी शैलेश नार्वेकर - शिवसेना २१८८ (विजयी)
*आसोली पंचायत समिती
23312
संकेत धुरी - बिनविरोध
--------------------
*रेडी जिल्हा परिषद
23314
प्रितेश शंकर राऊळ - भाजप ३३४४ (विजयी)
*रेडी पंचायत समिती
23315
प्रियांका शंकर घाटवळ - भाजप २४५६ (विजयी)
*शिरोडा पंचायत समिती
23316
योगिता सिद्धेश परब- मसूरकर - अपक्ष १२४२ (विजयी)
