-rat९p२८.jpg-
२६O२३३१७
मंडणगड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत सर्व सहा जागांवर निवडून आलेले शिवसेनेचे विजयी उमेदवार आणि कार्यकर्ते.
--------
मंडणगड वार्तापत्र--लोगो
मंडणगडमध्ये शिवसेनेचा नवा इतिहास
आमदार विरुद्ध खासदार गटाचा संघर्ष ; संघटन अन् नेतृत्वाची ताकद ठळक
मतदारांसाठी मांडल्या जाणाऱ्या युती आघाड्यांच्या तात्त्विक चर्चेपलीकडे जात मंडणगड तालुक्यातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने या निवडणुकीत स्वबळाचा कस पाहण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, ही निवडणूक एका अर्थाने आमदार गट विरुद्ध खासदार गट, अशी राजकीय वर्चस्वाची लढाई ठरली. या संघर्षात गृहमंत्री योगेश कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सर्वच राजकीय विरोधकांना संघटन, नेतृत्व आणि व्यवस्थापनाच्या जोरावर पराभूत करत मंडणगड तालुक्यात नवा इतिहास रचला.
- सचिन माळी, मंडणगड
-------
निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होण्यापासूनच शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमधील आत्मविश्वास ठळकपणे जाणवत होता. प्रचाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिवसैनिकांचे संघटन, नियोजन आणि शिस्तबद्ध कामकाज यामुळे विजयाचे संकेत मिळत होते तर दुसरीकडे विरोधक गटांमध्ये संभ्रम, दिशाहीनता आणि नेतृत्वाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत होता. आमदार योगेश कदम यांच्या विरोधात उभे राहील असे प्रभावी, सर्वसमावेशक नेतृत्व विरोधकांकडे नसल्याचेही या निवडणुकीत प्रकर्षाने समोर आले.
बदलत्या राजकीय परिस्थितीत निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यवस्थापन, संपर्क यंत्रणा, बूथस्तरीय नियोजन आणि कार्यकर्त्यांची बांधणी या सर्व आघाड्यांवर शिवसेनेने आघाडी घेतली. गृहमंत्री योगेश कदम यांचे नेतृत्व हे केवळ व्यक्तीकेंद्रित न राहता एक सक्षम निवडणूक जिंकणारे यंत्र म्हणून विकसित झाल्याचे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. तालुक्यात विविध पक्षांची पारंपरिक म्हणता येतील, अशी मतांची समीकरणे शिवसेनेच्या विकासाच्या संकल्पनेपुढे टिकू शकली नाहीत. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या राजकारणात झालेल्या सातत्यपूर्ण उलथापालथींमुळे तालुक्याच्या राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी शिवसेनेने पूर्णपणे भरून काढली. त्यामुळे विजयासोबतच शिवसेनेच्या मतदानाची सरासरी टक्केवारीही वाढलेली दिसून आली. मतदानाची तुलनेने कमी सरासरी, बाहेरील मतदारांचे अनुपस्थित राहणे, तसेच प्रचारकाळात सक्रिय झालेले विविध आंतरप्रवाह व फॅक्टर या कोणत्याही बाबींचा निकालावर परिणाम झाला नाही. सुरुवातीपासून तालुक्यात प्रबळ असलेल्या शिवसेनेला समविचारी पक्षांची सर्वपक्षीय आघाडी मोठे आव्हान देईल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता; मात्र प्रत्यक्षात अशी आघाडी एकत्रच येऊ शकली नाही. विरोधातील सर्व उमेदवारांची तसेच नोटाची मते एकत्र केली तरीही शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांच्या मतांपर्यंत ती पोहोचत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. भाजप व काँग्रेस हे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पक्ष आयत्यावेळी निवडणूक मैदानात उतरले; मात्र ज्या गणात किंवा गटात त्यांचे उमेदवार उभे राहिले तेथे त्यांचे पारंपरिक मतदान कायम राहिले असले तरी विजयासाठी ते अपुरे ठरले. आठ वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेने मागील निवडणुकीतील समसमान सत्तेचे सूत्र मोडीत काढत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. माजी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष गोवळे व प्रकाश शिगवण यांसारख्या अनुभवी नेत्यांचा पराभव झाल्याने तालुक्यातील राजकारणातील एका युगाचा अस्त झाल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी जुन्या अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांचा सुरेख संगम साधत शिवसेनेने संपूर्ण तालुका भगवामय करत नवा राजकीय इतिहास घडवला आहे.
-----
चौकट
मंडणगड तालुका पक्षनिहाय बलाबल
पक्ष* गट* गण
शिवसेना* २* ४
राष्ट्रवादी* ०* ०
भाजप*०* ०
ठाकरे शिवसेना* ०* ०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.