जिल्ह्यात भाजपाची भरारी
रत्नागिरी जिह्यात भाजपची भरारी
महायुतीचा निर्णय पथ्थ्यावर ; चार गट, १६ गणांमध्ये यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत महायुती करण्याच्या निर्णयाचा मोठा फायदा भाजपला झाला. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती नेहमी शून्यात दिसत होती; परंतु या निवडणुकीत ४ गट आणि १६ गणामध्ये भाजपने विजय मिळवत घवघवीत यश संपादन केले. जिल्हा समन्वयक अॅड. दीपक पटवर्धन आणि अनिकेत पटवर्धन यांच्या निर्णयाचे हे फलित आहे.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यात भाजपची स्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र होते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये २०१७ ते २२ पर्यंत पक्षाचे संख्याबळ नगण्य दिसत होते; मात्र, महायुतीचा निर्णय आणि कार्यकर्त्यांनी केलेले काम यामुळे हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. भाजपने केवळ अस्तित्वच सिद्ध केले नाही तर जिल्ह्याच्या राजकारणात स्वतःचा निर्णायक ‘टक्का’ असल्याचेही दाखवून दिले आहे. या मोठ्या यशाचे श्रेय प्रामुख्याने जिल्हा समन्वयक अॅड. दीपक पटवर्धन आणि युवा नेतृत्व अनिकेत पटवर्धन यांना दिले जात आहे. अनिकेत पटवर्धन यांनी गेल्या काही काळापासून ग्रामीण भागात संघटना बांधणीवर विशेष भर दिला होता. निवडणूक काळात योग्य उमेदवारांची निवड आणि महायुतीतील घटक पक्षांशी असलेला समन्वय यामुळेच ४ गट आणि १६ गणांमध्ये कमळ फुलू शकले. अनिकेत पटवर्धन यांच्या कार्यपद्धतीवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने टीका केली जात होती; मात्र, निवडणुकीच्या निकालांनी या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. या विजयामुळे रत्नागिरीच्या राजकारणात भाजपची ताकद अधोरेखित झाली आहे. या आधी जिल्ह्यात भाजप केवळ मर्यादित क्षेत्रापुरती मर्यादित असल्याचे बोलले जात होते; मात्र, १६ गणांमधील विजय हा पक्ष आता घराघरांत पोहोचल्याचा पुरावा आहे. आगामी काळातील इतर निवडणुकांसाठी हा निकाल भाजपसाठी बूस्टर डोस ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.