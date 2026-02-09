दापोलीत शिंदे गटाचा झंझावात
दापोलीत शिंदे शिवसेनेचा झंझावात
योगेश कदम यांचा बालेकिल्ला अभेद्य : भाजपासह आघाडीला दणका
भाजप–शिवसेना युती नसताना झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनी दापोली तालुक्यातील राजकारणाला नवी दिशा दिली आहे. या रणधुमाळीत शिवसेनेने (शिंदे गट) जोरदार मुसंडी मारत आपले वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे. थेट लढती, अघोषित आघाड्या आणि कडवी प्रचारयंत्रणा असतानाही शिंदेगटाने ६ पैकी ६ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीचे १२ पैकी १० गण जिंकत दापोलीवरील आपली पकड अधिक मजबूत केली.
- राधेश लिंगायत, दापोली
--------
निवडणुकीपूर्वीच शिवसेनेशी भाजपने युती तोडली होती. त्यामुळे अनेक मतदार संघांत मित्रपक्ष आमनेसामने होते. त्यामुळे लढती अधिक रंगतदार ठरल्या. काही ठिकाणी विरोधकांमध्ये परस्पर समन्वय दिसून आला; मात्र तो निर्णायक ठरू शकला नाही. उलट, या थेट लढतींमधून शिंदेगटाची संघटनशक्ती, स्थानिक नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची बांधिलकी अधिक ठळकपणे समोर आली.
जिल्हा परिषदेच्या सर्व सहा गटांमध्ये शिवसेना शिंदेगटाच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. पंचायत समितीमध्येही १२ पैकी १० गण शिंदेगटाने राखले; मात्र, हर्णै पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुळसा जाधव यांनी तर जालगाव पंचायत समिती गणातून भाजपचे श्रीराम उर्फ भाऊ ईदाते यांनी विजय मिळवत अपवाद ठरवला. ग्रामीण भागातील विकासकामांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, स्थानिक प्रश्नांवर थेट संवाद आणि प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा शिंदेगटाला झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांनी सांगितले. विशेषतः दाभोळ, जालगाव, हर्णै आणि केळशी परिसरात शिवसेनेची पकड अधिक ठळकपणे जाणवली.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी प्रचारादरम्यान गावोगावी केलेला संपर्क, कार्यकर्त्यांना दिलेले बळ आणि निकालात उतरले. निवडणुकीत विरोधकांनी केलेला आक्रमक प्रचारही अखेर कदम यांच्याच पथ्थ्यावर पडल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले.
या निवडणुकीतून दापोली तालुक्याने स्पष्ट संकेत दिले असून, शिंदेगटाची शिवसेना हीच तालुक्यातील प्रमुख राजकीय ताकद असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
------
चौकट
पक्षनिहाय बलाबल
पक्ष* गट* गण
शिवसेना* ६* १०
भाजप* ०* १
राष्ट्रवादी* ०* १
ठाकरे शिवसेना*०* ०
