भाजप, राष्ट्रवादी व इतरांची आघाडी निष्फळ
भाजप, राष्ट्रवादी, आरपीआची आघाडी निष्फळ
प्रतिष्ठेच्या लढतीत शिंदेसेना वरचढ; ठाकरे शिवसेनेचाही धुव्वा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत खेड तालुक्यात शिंदेसेनेने सरशी मिळवली असून, तर भाजप, राष्ट्रवादी, आरपीआय यांची आघाडी निष्फळ ठरली आहे तर या निवडणुकीत ठाकरे गटाचा धुव्वा उडालेला दिसून येत आहे. या निवडणुकीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर विश्वास टाकत तालुक्यातील मतदारांनी विकासाला प्राधान्य देत शिंदेसेनेला स्पष्ट बहुमत दिले.
---सिद्धेश परशेट्ये, खेड
या निवडणुकीत भाजप-शिंदेसेनेची महायुती झाली नाही. या वेळी शिंदेसेनेने खऱ्या अर्थाने एकहाती निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी एकहाती सर्वच विरोधकांना चारीमुंड्या चित केले. तालुक्यात कदम यांनी प्रचार सभांचा धुरळा उडवला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी प्रचारात रंगत आली होती. भाजप, राष्ट्रवादी आणि आरपीआय यांनी शेवटच्या टप्प्यात घोषित केलेली आघाडी व ठाकरे सेनेच्या उमेदवारांनी दिलेले कडवे आव्हान यामुळे ही निवडणूक अधिक चर्चेची ठरली. याच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीवर पुढील निवडणुकांचे गणित अवलंबून असते. त्यामुळे या निवडणुकांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले होते.
खेड तालुक्यात दापोली व गुहागर हे दोन मतदार संघ येतात. त्यामुळे या तालुक्यात शिंदेसेनेसह ठाकरे गटाचे नेते व गुहागर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार भास्कर जाधव यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. तालुक्यातील अतिशय महत्त्वाचा समजला जाणारा खाडीपट्टा आणि लोटे औद्योगिक वसाहत हा महत्त्वाचा भाग गुहागर विधानसभा मतदार संघात येतो. त्यामुळे या ठिकाणच्या निकालाकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या होत्या; परंतु खाडीपट्ट्यातील दोन्ही पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद याठिकाणी शिंदेसेनेने बाजी मारली तर लोटे औद्योगिक वसाहतील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत ठाकरे गटाला यश मिळाले. अतिशय चुरशीच्या झालेल्या भडगाव गटाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे मेहुणे अजय बिरवटकर यांनी शिंदेगटाच्या रवींद्र रेवाळे यांना कडवी झुंज देत विजयश्री खेचून आणली. त्या ठिकाणच्या जामगे पंचायत समितीवर देखील राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे शिंदेगटाला या गटातील केवळ भडगाव या एकाच पंचायत समिती गणावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे या निवडक लढती सोडल्या तर तालुक्यात शिंदेसेनेने बाजी मारली. या निवडणुकीत भाजपाने आपली ताकद आजमावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला; परंतु त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीमुळे दोन्ही गटांचे नुकसान झालेले दिसून येत आहे.
आमदार जाधव वगळता नेत्यांची पाठ
या निवडणुकीत ठाकरे गटाची अस्तित्वाची झुंज दिसून आली. कोणताही मोठा नेता या ठिकाणी प्रचारासाठी आलेला नाही. ठाकरे गटाचे नेते व गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव हे केवळ खेड तालुक्यातील आपल्या मतदार संघात प्रचारासाठी आलेले दिसून आले. त्यामुळे उबाठाचे उमेदवार केवळ एकाकी पडलेले दिसून आले.
पक्षीय बलाबल
पक्ष* गट* गण
शिवसेना* ५* १०
राष्ट्रवादी* १* १
भाजप* ०* ०
ठाकरे सेना* १* २
