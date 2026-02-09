क्राईम
डंपर चालकावर
अपघातप्रकरणी गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या गयाळवाडी फाटा येथे डंपरने मोटारीला धडक दिली. या अपघातात चार महिला जखमी झाल्या. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात संशयित डंपर चालकाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विठोबा भागाप्पा माने (रा. गुलाबवाटीका अपार्टमेंट, कारवांचीवाडी, रत्नागिरी) असे संशयित डंपर चालकाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ८) दुपारी हातखंबा ते रत्नागिरी रस्त्यावरील खेडशी गयाळवाडी स्टॉपजवळ घडली. मोटारचालक फिर्यादी दिनेश दाजी परकर हे मोटारीने त्यांची आई सरोजिनी परकर, पत्नी मनस्वी दिनेश परकर, वहिनी मंजिरी मकरंद परकर, बहीण स्वरांगी सुदेश पवार यांना घेऊन आरवली ते हातिस असे जात होते. रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास खेडशी गयाळवाडी स्टॉपजवळ रत्नागिरीहून येणाऱ्या डंपरचालक विठोबा मानेने मोटारीला धडक दिली. या अपघातामध्ये चार महिलांना दुखापत झाली. या प्रकरणी दिनेश परकर यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
अपघातप्रकरणी
दुचाकीस्वारावर गुन्हा
पावस ः निष्काळजीपणे दुचाकी चालवून मागे बसलेल्याच्या मृत्यूस कारणीभूत झालेल्या स्वाराविरुद्ध पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संकल्प सुभाष सकपाळ (वय १९, रा. काराजनगी खुर्द, निगडी, जत, सांगली) असे संशयित स्वाराचे नाव आहे. ही घटना २६ जानेवारीला दुपारी पावणेएकच्या सुमारास गावखडी बंडबेवाडी एसटी स्टॉपजवळ घडली होती. संकल्प सकपाळ हा त्याचा मित्र सुजल संजय घोरपडे याला दुचाकीवर पाठीमागे बसवून कशेळी बीचकडे जात होता. त्या वेळी दुचाकीचा अपघात झाला. त्यामध्ये सुजल घोरपडे याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल प्रवीण वीर यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित स्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
