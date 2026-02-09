महायुती कार्यकर्त्यांच्या श्रमांमुळे यश
सिंधुदुर्गनगरी ः येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रभाकर सावंत.
भाजप जिल्हाध्यक्षः ‘महाविकास’चे अस्तित्व संपले
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ९ ः जिल्ह्यात महायुतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५० जागा लढवल्या. त्यापैकी ४१ जागा जिंकून महायुतीने निर्विवाद यश संपादन केले आहे. जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचे अस्तित्वच संपले आहे. महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीचे हे फळ असल्याचे मत भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका पार पडल्या. शनिवारी (ता. ७) मतदान व आज मतमोजणी झाली. त्यामध्ये महायुतीने लढविलेल्या एकूण जिल्हा परिषदेच्या ५० जागांपैकी तब्बल ४१ जागा जिंकल्या आहेत. सर्व पंचायत समितींमध्येही मोठे यश प्राप्त केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि सर्व पंचायत समित्यांवर महायुतीची निर्विवाद सत्ता आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण जिल्हा परिषदेच्या ५० जागांपैकी ३१ जागा भाजपने लढविल्या. त्यापैकी २७ जागांवर विजय प्राप्त केला, तर शिंदे सेनेने १९ पैकी १४ जागांवर विजय संपादन केला आहे. इतर ६ ठिकाणी अपक्ष उमेदवार व केवळ ३ जागांवर ठाकरे सेनेने विजय मिळविला आहे. हा निकाल पाहता महाविकास आघाडीचे अस्तित्वच संपले आहे, असे मत सावंत यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘खासदार नारायण राणे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली युतीच्या कार्यकर्त्यांनी समन्वयाने काम केल्याने तसेच महायुती सरकारच्या माध्यमातून झालेली विकासकामे आणि राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचवल्यानेच जिल्ह्यातील जनतेने महायुतीला निर्विवाद यश दिले आहे. त्या सर्व मतदारांचे मी जाहीर आभार मानतो. काही ठिकाणी युतीमध्ये बंडखोरी झाली. त्यांना समजावूनही त्यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली, अशांचे निलंबन केले आहे. त्यामुळे ते जिंकले असले तरी ते आमचेच आहेत, असे मी म्हणणार नाही.’’
चौकट
जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता येईल
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची निवडणूक युतीच्या माध्यमातून लढविण्यात आली. त्यानुसार जागावाटपही करण्यात आले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता येईल आणि अध्यक्ष कोण, हे वरिष्ठ नेते ठरवतील, असे सावंत यांनी सांगितले.
चौकट
काही जागा हरल्याची खंत
जिल्ह्यात महायुतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्व जागा लढलो. महायुतीच्या उमेदवारांची निशाणी घराघरांत पोहोचविली; मात्र काही ठिकाणी यश आले नाही. त्या ठिकाणी संघटना कार्यकर्ते कमी पडले, याची खंत आहे.
