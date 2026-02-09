गुहागर पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता
गुहागर पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ९ ः गुहागर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना–भाजप युतीने घवघवीत यश मिळवले आहे. पंचायत समितीत युतीने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. जिल्हा परिषदेतही युतीचे वर्चस्व राहिले असून, उबाठा आणि मनसेला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे.
कोंडकारूळ गटात भाजपच्या अपूर्वा अनंत बारगुडे विजयी झाल्या. मळण गणातून भाजपच्या मानसी मंगेश सांगळे तर कोंडकारूळ गणातून शिवसेनेचे प्रणव प्रमोद पोळेकर यांनी विजय मिळवला. वेळणेश्वर गटातून शिवसेनेच्या नेत्रा नवनीत ठाकूर तर वेळणेश्वर गणातून संदीप हरिश्चंद्र गोरिवले विजयी झाले. शीर गणात भाजपच्या स्नेहा दिनेश शिगवण यांनी बाजी मारली. पडवे गटातून शिवसेनेचे महेश राघू नाटेकर तर पडवे गणातून भाजपचे नीलेश विश्वनाथ सुर्वे विजयी झाले. पाचेरीसडा गणात शिवसेनेच्या सुचिता दत्ताराम घाणेकर यांनी विजय संपादन केला. शृंगारतळी गटात मनसेचे प्रमोद सीताराम गांधी विजयी झाले तर शृंगारतळी गणातून शिवसेनेचे गौरव सुशील वेल्हाळ यांनी यश मिळवले. तळवली गणात भाजपचे मंगेश गंगाराम जोशी विजयी झाले.
जिल्हा परिषद असगोली गटातून उबाठाचे विक्रांत भास्कर जाधव विजयी झाले. अंजनवेल गणातून शिवसेनेच्या सारिका सचिन दाभोळकर तर असगोली गणातून उबाठाचे उमेश खैर यांनी विजय मिळवला.
