लांज्यात महाविकास आघाडीचा सुफडासाफ
लांज्यात महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ
सर्व १२ जागांवर विजय; भांबेड, खानवली गणात ठाकरे सेनेकडून लढत
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ९ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने (शिंदे गट) एकतर्फी विजय संपादन केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या चार गट आणि पंचायत समितीच्या आठ गणांवर शिवसेना-भाजप युतीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करताना विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना भाजप युती तसेच शिवसेना उबाठा, काँग्रेस यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. आसगे आणि भांबेड या दोन जिल्हा परिषद गटातील निवडणुका हायव्होल्टेज म्हणून पाहिल्या जात होत्या; मात्र या दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेने विजय संपादन केला. साटवली आणि गवाणे जिल्हा परिषद गटात शिवसेना उमेदवारांसाठी पेपर सोपा असल्याने त्यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. त्याचप्रमाणे आठ पंचायत समिती गणांपैकी भांबेड, गवाणे, खानवली, वेरवली खुर्द या पंचायत समिती गणात उबाठा शिवसेनेला विजयाची अपेक्षा होती; मात्र एकाही जागेवर त्यांना यश संपादन करता आले नाही.
जिल्हा परिषदेच्या वाकेड आणि गवाणे गटातून शिवसेनला सर्वाधिक मताधिक्य मिळाले. भांबेड आणि खानवली गणात शिंदेगटाच्या उमदेवाराबरोबर ठाकरे गटाकडून काँटे की टक्कर पाहायला मिळाली. या दोन्ही जागा ठाकरे गटाकडून निसटल्या. आमदार किरण सामंत यांच्या दांडग्या लोकसंपर्कामुळे हा विजय खेचून आणण्यात आल्याचे मत प्रचारप्रमुख प्रसन्न शेटे यांनी व्यक्त केले.
चौकट
भाजपला एकमेव जागा
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) विरूद्ध शिवसेना (ठाकरे गट) अशीच लढत पाहायला मिळाली. गेली कित्येक वर्षे लांजा पंचायत समितीवर शिवसेनेचे वर्चस्व होते; मात्र आता शिंदेगटाकडे गेले आहे. भांबेड गणातून भाजपचे तालुकाध्यक्ष शैलेश खामकर हे निवडून आले. त्यामुळे भाजपचे अस्तित्व दिसून आले.
