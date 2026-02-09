राजापुरात शिवसेनेने उधळला विजयाचा गुलाल
राजापूर ः कार्यकर्ते, पदाधिकारी, उमेदवार यांच्यासमवेत विजयाचा आनंद साजरा करताना आमदार किरण सामंत आणि पदाधिकारी.
ठाकरे शिवसेना, काँग्रेसचा पराभव; भाजपला एक जागा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ९ ः ग्रामीण भागावरील राजकारणावरील वर्चस्व अधोरेखित करणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकीमध्ये एकहाती वर्चस्व राखीत शिवसेनेने आमदार किरण सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यामध्ये भगवा फडकविला. मात्र, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासह काँग्रेसला खातेही खोलता आलेले नाही. विजयाचा गुलाल उधळणाऱ्या शिवसेनेच्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी सहा तर, पंचायत समितीच्या बारापैकी दहा जागांवर विजय संपादन केले. भाजपने धोपेश्वर पंचायत समिती गण या एकमेव जागेवर विजय मिळविला. नाटे पंचायत समितीचा निकाल उशीरापर्यंत जाहीर झाला नव्हता.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूकीमध्ये तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि बारा पंचायत समितीच्या जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाची आज विखारेगोठणे येथील आबासाहेब मराठे महाविद्यालयामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. जॅस्मिन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी झाली. दहा फेऱ्यांमध्ये झालेल्या मतमोजणीमध्ये शिवसेना भाजप महायुतीच्या उमेदवारांनी पहिल्या फेरीपासून मिळविलेली मतांची आघाडी शेवटच्या फेरीपर्यंत कायम राखली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये वर्चस्व राखताच शिवसेना, भाजप महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके वाजवून, गुलालाची उधळण करीत आनंद व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीमध्ये वडदहसोळ गटामध्ये शिवसेनेचे प्रतीक मटकर यांनी राजेश चव्हाण (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांचा पराभव केला. तळवडे गटामध्ये माजी पंचायत समिती सदस्य आणि शिवसेनेच्या उमेदवार सिद्धाली मोरे यांनी शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या समिक्षा चव्हाण यांचा पराभव केला. जुवाठी गटामध्ये शिवसेनेचे रमेश सूद यांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार दिनेश जैतापकर यांचा पराभव केला. धोपेश्वर गटामध्ये पंचायत समितीच्या दोन माजी सभापतींमध्ये रंगलेल्या लढतीमध्ये शिवसेनेचे प्रकाश कुवळेकर यांनी शिवसेना (ठाकरे शिवसेना) अभिजित तेली यांचा पराभव केला. साखरीनाटे गटामध्ये माजी पंचायत समिती सदस्य आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नलिनी शेलार यांचा शिवसेनेच्या कोमल नवाळे यांनी पराभव केला. कातळी गटामध्ये माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या लक्ष्मी शिवलकर यांचा शिवसेनेच्या सोनाली ठुकरूल यांनी पराभव केला.
पंचायत समितीच्या बारा गणांमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये वडदहसोळ गणामध्ये शिवसेनेचे गौतम जाधव यांनी माजी पंचायत समिती सदस्य आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार विनोद शिंदे यांचा पराभव केला. रायपाटण गणामध्ये पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आणि शिवसेनेचे उमेदवार उमेश पराडकर यांनी शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विश्वनाथ लाड यांचा, तळवडे गणामध्ये शिवसेनेच्या अपेक्षा मासये यांनी शिवसेनेच्या (उद्घव बाळासाहेब ठाकरे गट) भामिनी सुतार यांचा, ताम्हाणे गणामध्ये समिक्षा वाफेलकर (शिवसेना) यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या योगी डांगे यांचा, तर केळवली गणामध्ये पंचायत समितीच्या माजी उपसभापती, शिवसेनेच्या उमेदवार भाग्यश्री लाड यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या छाया कोकाटे यांचा, जुवाठी गणामध्ये शिवसेनेचे प्रसाद मोहरकर यांनी माजी पंचायत समिती सदस्य आणि ठाकरे शिवसेनेच्या दिवाकर मयेकर यांचा, धोपेश्वर गणामध्ये भाजपचे अभिजित गुरव यांनी अपक्ष योगेश नकाशे यांचा, पेंडखळे गणामध्ये शिवसेनेचे राजेश गुरव यांनी ठाकरे सेनेचा गणेश बाईंग यांचा, साखरीनाटे गणामध्ये शिवसेनेच्या स्पृहा गुरव यांनी काँग्रेसच्या अलमिनाब म्हसकर आणि ठाकरे सेनेच्या अश्विनी शेगुलकर यांचा, अणसुरे गणामध्ये शिवसेनेच्या जान्हवी गावकर विजयी झाले. कातळी गणामध्ये शिवसेनेचे पंढरीनाथ मयेकर यांनी ठाकरे सेनेच्या अजय काशिंगकर यांचा पराभव केला. नाटे गणामध्ये अपक्ष नंदिनी कदम विरूद्ध भाजपच्या सुवर्णा बांदकर यांच्यामध्ये झालेल्या लढतीचा निकाल उशिरापर्यंत जाहीर झाला नव्हता.
