निवडणुकीच्या जल्लोषानंतरची अस्वच्छता विद्यार्थ्यांनी केली साफ
देवरूख ः येथील मैदानात स्वच्छता करणारे विद्यार्थी.
सत्तेचा जल्लोष, सेवाभावाचा विजय
देवरूखमध्ये मोहीम; निवडणुकीतील जल्लोषानंतरच्या अस्वस्छतेची विद्यार्थ्यांकडून सफाई
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १० ः देवरूख येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयात ९ फेब्रुवारी रोजी संगमेश्वर तालुका जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची मतमोजणी पार पडली. लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा होत असताना कार्यकर्त्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे महाविद्यालय परिसराला कचराकुंडीचे स्वरूप आले होते; मात्र, संस्थेचे अध्यक्ष आणि ५०० विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून अवघ्या अर्ध्या तासात हे मैदान चकाचक करण्यात आले.
निवडणुकीच्या निकालासाठी सर्व पक्षांचे सुमारे दीड हजार कार्यकर्ते शेकडो वाहनांसह महाविद्यालयाच्या मैदानात जमले होते. प्रत्येक फेरीनंतर होणारा जल्लोष, गुलालाची उधळण आणि घोषणाबाजीने वातावरण भारलेले होते; मात्र, सायंकाळी ५ वा. सर्वजण निघून गेल्यानंतर मैदानात पाण्याचे रिकामे कॅन, बाटल्या, गुटख्यांची पाकिटे आणि खाद्यपदार्थांच्या रॅपर्सचा ढीग साचला होता. महागड्या गाड्यांतून फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या या बेशिस्तीबद्दल नागरिक आणि संस्थाचालकांनी तीव्र वैषम्य व्यक्त केले.
मैदानाची ही दुरवस्था पाहून देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद भागवत यांनी समाजमाध्यमांवर या परिस्थितीचा व्हिडिओ प्रसिद्ध करत संताप व्यक्त केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी १०.३० वा. १२वीची बोर्डाची परीक्षा सुरू होणार होती, त्यापूर्वी मैदान स्वच्छ करणे आवश्यक होते. भागवत यांनी दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सकाळी ९ वा. ५०० विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्ग मैदानात उतरला. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून अवघ्या अर्ध्या तासात संपूर्ण परिसर स्वच्छ झाला. या मोहिमेत नवनिर्वाचित स्वीकृत नगरसेवक रूपेश भागवत यांनी पुढाकार घेत नगरपंचायतीच्या इतर नगरसेवकांनाही स्वच्छतेसाठी पाचारण केले. नगरपंचायतीच्या ट्रॅक्टरद्वारे कचरा उचलण्याचे नियोजन करण्यात आले. या मोहिमेत अभिजित शेट्ये, दत्ताराम नार्वेकर, संदीप वेलवणकर, श्रद्धा इंदुलकर व निमकर यांसह नगरपंचायतीचे कर्मचारी प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते.
कोट
एकीकडे ५०० विद्यार्थ्यांनी अर्ध्या तासात मैदान साफ करून आदर्श निर्माण केला तर दुसरीकडे सुशिक्षित कार्यकर्त्यांमध्ये ‘नागरी जाणीव’ नसल्याचे दुःखद चित्र दिसले. देशाला स्वच्छ करण्यासाठी केवळ घोषणा देऊन चालणार नाही तर प्रत्यक्ष कामाची आणि खऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे.
- सदानंद भागवत
