रत्नागिरी- गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाचा नवीन संकल्प
रत्नागिरी : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागातर्फे भाट्ये किनारी समुद्री शैवाल गोळा करताना विद्यार्थी.
रत्नागिरी : समुद्री शैवालाची माहिती देताना डॉ. विराज चाबके.
समुद्री शैवालांपासून जैविक खतनिर्मिती
गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय; नवीन संकल्पनेवर काम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : गोगटे-जोगळेकर स्वायत्त महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागामार्फत ‘सर्गासम’ ही तपकिरी रंगाच्या समुद्री शैवालापासून जैविक खतनिर्मिती करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाची सुरवात करण्यात आली. भाट्ये येथे शैवाल गोळा करण्यास प्रारंभ झाला.
डिसेंबर ते मार्च हा समुद्री शैवालांच्या वाढीचा काळ असल्यामुळे या दिवसांत समुद्राच्या लाटांबरोबर मोठ्या प्रमाणात शैवालांचे ढीग समुद्रकिनाऱ्यावर फेकले जातात. रत्नागिरीजवळील बऱ्याचशा समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात समुद्री शैवालांचा ढीग जमा होतो. यात प्रामुख्याने ‘सर्गासम’ ही तपकिरी रंगाची समुद्री शैवाल आढळते.
या शैवालात नत्र, स्फुरद, पालाश यांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे यापासून जैविक खत सहजरित्या तयार केले जाऊ शकते. हेच महत्व जाणून वनस्पतीशास्त्र विभागाअंतर्गत भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्री शैवालांचे संकलन करण्यात आले. यात प्रथम व द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी सहभागी झाले. वनस्पतीशास्त्र विभागातील समुद्री शैवाल अभ्यास डॉ. विराज चाबके यांनी विद्यार्थ्यांना समुद्री शैवालांची माहिती दिली. संकलित शैवालापासून येत्या काही दिवसातच जैविक खतनिर्मिती केली जाणार आहे. विज्ञान शाखा उपप्राचार्या डॉ. अपर्णा कुलकर्णी यांनी या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन केले. वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सोनाली कदम यांनी नियोजन केले. प्रा. परेश गुरव यांनी विशेष मेहनत घेतली.
समुद्री शैवालांचे हिरवे, तपकिरी आणि लाल असे तीन प्रमुख प्रकार आढळतात. यापैकी तपकिरी शैवालांचा केल्प हा प्रकार विशेष ओळखला जातो तर लाल शैवालांपासून अगरसारखे उपयुक्त पदार्थ तयार केले जातात. हे शैवाल पाण्यातील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेऊन ऑक्सिजन निर्मितीतही हातभार लावतात, त्यामुळे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये समुद्री शैवालांचा अन्न, औषधनिर्मितीत, उद्योगक्षेत्रात, सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये वापर केला जातो. पर्यावरण संवर्धन, पोषणमूल्ये आणि औद्योगिक उपयोग यामुळे समुद्री शैवालांकडे ‘निळ्या अर्थव्यवस्थे’चा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे.
चौकट
समुद्री शैवालीपासून उद्योगासाठी संशोधन
शेतीक्षेत्रातही समुद्री शैवालांपासून तयार होणारे द्रवखत व वाढ प्रवर्तक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरही विविध प्रकारचे समुद्री शैवाल आढळून येतात. त्यांच्या शाश्वत संकलन व प्रक्रियेवर आधारित उद्योगविकासासाठी संशोधन सुरू असून, भविष्यात स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कोट
गोगटे महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागामार्फत विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबवले जातात. निसर्गभ्रमंती, निसर्गपरिचय शिबिरासारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकसहभागातून जनजागृती करण्यासाठी महाविद्यालयातून प्रयत्न केले जातात. आता शैवालापासून खतनिर्मितीचा नवा उपक्रम सुरू केला आहे.
- डॉ. सोनाली कदम
