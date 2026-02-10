कोकण
खारेपाटण सोसायटीत शेट्ये यांना अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १० : खारेपाटण गट विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी या शेतकरी सहकारी संस्थेचे माजी अध्यक्ष सूर्यकांत ऊर्फ कांता शंकर शेट्ये यांचा प्रथम स्मृतिदिन अध्यक्ष रवींद्र उर्फ बाळा जठार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोसायटीच्या कार्यालयात झाला. यावेळी खारेपाटण सोसायटीचे संचालक सुरेंद्र कोरगावकर, विजय देसाई, इस्माईल मुकादम, भाऊ राणे, श्रीधर गुरव, कार्यालक्ष्यी संचालक व संस्थेचे सचिव अतुल कर्ले, लिपिक श्री. मांजरेकर, मापारी अमित पाटणकर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी शेट्ये यांच्या प्रतिमेला संस्थाध्यक्ष जठार व संचालक कोरगावकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर संस्थेच्या वतीने सामुदायिक श्रद्धांजली वाहण्यात आली.