रत्नागिरी- आनंदी, उत्साही वातावरणात परीक्षा सुरू
रत्नागिरी : फाटक हायस्कूल व गांगण, केळकर कनिष्ठ महाविद्यालय केंद्रावर मंगळवारी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करताना मुख्याध्यापक राजन कीर पहिल्या छायाचित्रात तर दुसऱ्या छायाचित्रात विद्यार्थिनींचे स्वागत करताना शिक्षिका शिल्परेखा जोशी व अन्य शिक्षिका.
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूल केंद्रावर विद्यार्थ्यांना गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करताना मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर.
आनंदी, उत्साही वातावरणात बारावी परीक्षा सुरू
विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत; परीक्षा कॉपीमुक्त होण्याकरिता यंत्रणा सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मंगळवारपासून बारावीची परीक्षा सुरू झाली. अतिशय आनंदी व उत्साही वातावरणात ही परीक्षा होण्याकरिता अनेक केंद्रांवर विद्यार्थ्यांचे पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले. पहिला पेपर इंग्रजीचा होता. कोकण मंडळातर्फे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शांततेत परीक्षेला सुरवात झाली. परीक्षा कॉपीमुक्त होण्याकरिता शिक्षणयंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.
कोकण विभागात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षेला आज उत्साही आणि सकारात्मक वातावरणात सुरवात झाली. सकाळपासूनच विविध परीक्षाकेंद्रांवर विद्यार्थ्यांची लगबग पाहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी शाळा व महाविद्यालयांच्यावतीने विद्यार्थ्यांचे स्वागत पुष्प देऊन करण्यात आले. ‘टेन्शन घेऊ नका, आत्मविश्वास ठेवा’ असा दिलासा देत शिक्षकांनी परीक्षार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
काही केंद्रांवर प्रेरणादायी फलक, शुभेच्छा संदेश आणि मार्गदर्शनपर सूचना लावण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील तणाव काहीसा कमी झाल्याचे चित्र दिसून आले. पालकांनीही मुलांना धीर देत परीक्षा केंद्राबाहेर उपस्थिती लावली होती. शांत आणि नियोजनबद्ध वातावरणात परीक्षा प्रक्रिया पार पडावी यासाठी शिक्षण विभागाने आवश्यक ती तयारी केली आहे. पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांनी हसतमुखाने परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश केल्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.
बारावीची लेखी परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत होणार आहे. तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा २३ जानेवारीपासून सुरू होऊन ९ फेब्रुवारीदरम्यान घेण्यात आली. कोकण विभागीय मंडळातून रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजार ७१३ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८ हजार २९७ अशा एकूण २४ हजार १० विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ३८ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २३ अशा एकूण ६१ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा सुरळितपणे सुरू झाली.
चौकट
प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रत्येक वर्गखोलीत बसवले आहेत तर रत्नागिरी केवळ एका परीक्षा केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. चिपळूण येथील या केंद्रावर आज व्हिडिओ शूटिंग करण्यात आले. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक दीपक मेंगाणे यांनी जाकादेवी आणि वाटद खंडाळा या केंद्रांना भेटी दिल्या. भरारी व बैठकी पथके परीक्षा केंद्रावर तैनात होती. प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली परीक्षा होत आहेत. त्यामुळे शिस्तबद्ध परीक्षा होत आहे.
कोट
बारावी बोर्डाचा पहिला पेपर होता. कॉलेजमधील परीक्षा यामध्ये फरक होता. दोन परीक्षक होते. त्यामुळे दडपण होते; परंतु अभ्यास झाल्यामुळे पेपर चांगला गेला.
- पूर्वा शेळके, विद्यार्थिनी
कोट
दोन्ही जिल्ह्यात दक्षता समितीचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने परीक्षेचे योग्य नियोजन झालेले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने आणि सीसीटीव्हीमुळे परीक्षा सुरळीत पार पडेल. गैरप्रकार करणारे, त्यांना मदत करणारे अथवा उत्तेजन देणारे यांची गय केली जाणार नाही.
- राजेश क्षीरसागर, विभागीय अध्यक्ष कोकण मंडळ
