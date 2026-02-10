चिपळूणच्या राजकारणात नवी गणिते जुळणार
चिपळुणात नवी राजकीय गणिते जुळणार
बहुमत नसल्याने त्रांगडे : निकम-जाधव एकत्र येणार का?
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण ता. १० : रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि चिपळूण पंचायत समितीची निवडणूक यंदा मात्र नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई ठरली. दोन शिवसेना, भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने चिपळूण तालुक्यात आपली ताकद दाखवली. तालुक्यावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी या पक्षाच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले आणि त्यात ते यशस्वीही झाले आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे सत्तेसाठी प्रमुख पक्षांना एकमेकांना सोबत घेतल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
चिपळूण तालुक्याच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे शिवसेना विरूद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत राहिली आहे. मध्यंतरी या दोन्ही पक्षांची विभागणी झाल्यानंतर सत्ताधारी शिंदेसेना आणि भाजपने तालुक्यात जम बसवायला सुरुवात केली आहे. भाजपने २०२९ची निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला तर आपल्याला संधी मिळेल, या अपेक्षेने महायुतीतील मित्रपक्ष जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तयारीने उतरले होते. अजित पवारांची राष्ट्रवादी राज्याच्या आणि केंद्रात सत्तेत आहे; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये स्थान न मिळाल्यामुळे चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी ठाकरे सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांच्याशी आघाडीचा हात पुढे करून राजकीय गणिते जुळवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जागावाटपात दोघांचे सूर जमले नाही आणि दोघांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. हे दोघे निवडणुकीपूर्वी एकत्र आले असते तर निकालाचे चित्र कदाचित आघाडीच्या बाजूने झुकले असते. हक्काच्या कार्यकर्त्यांसाठी कोणाशीही तडजोड करायची नाही, असा दोन्ही नेत्यांचा स्वभाव असल्यामुळे आमदार जाधव आणि निकम यांची आघाडी होऊ शकली नाही. भास्कर जाधव यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे नव्हती. त्यामुळे त्यांनी चिपळूणमध्ये फारसे लक्ष घातले नाही; परंतु त्यांच्या गुहागर मतदार संघात येणाऱ्या जागांवर यश मिळवण्यासाठी त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केले. चिपळूण पालिका निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही; परंतु पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत आमदार शेखर निकम यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला चांगले यश मिळाले. चिपळूण पंचायत समितीमध्ये १८ पैकी सात सदस्य राष्ट्रवादीचे निवडून आले. सभापती निवडण्यासाठी निकम यांच्या पक्षाला आणखी तीन सदस्यांची गरज आहे. जो पक्ष सभापतिपदासाठी आम्हाला पाठिंबा देईल त्यांचा पाठिंबा घेऊ, असे निकम यांनी सांगितले आहे.
‘कमळा’ची नव्याने पेरणी
२०११ पर्यंत रामपूर जिल्हा परिषद गटातून भाजपचा उमेदवार निवडून येत होता. भास्कर जाधव गुहागरमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी रामपूरमधील भाजपची मक्तेदारी मोडून काढली. त्यानंतर भाजपने कधीही जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यश मिळवले नाही; परंतु भाजप नेते प्रशांत यादव यांना पक्षाने बळ दिल्यानंतर त्यांनी चिपळूण पंचायत समिती आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत भाजपचे सदस्य निवडून पाठवले. भाजपने पंचायत समितीच्या सात आणि जिल्हा परिषदेच्या तीन जागा लढवल्या. पंचायत समितीमध्ये भाजपचे काही उमेदवार काठावर पराभूत झाले; परंतु २०२९च्यादृष्टीने भाजपचे कमळ हे चिन्ह ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यात प्रशांत यादव यांनी सुरुवात केली आहे.
