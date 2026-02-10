नामस्मरण, भजनात रंगली म्हातारेबाबा पदयात्रा
नामस्मरण, भजनात रंगली म्हातारेबाबा पदयात्रा
मोरगावात भाविकांचे गाऱ्हाणे; बांदा ग्रामस्थांच्या पदयात्रांची सांगता
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १० ः बांदा ग्रामस्थ पदयात्रा मंडळाच्या वार्षिक पदयात्रांचा सांगता समारोह आज मोरगाव येथील प्रसिद्ध श्री देव म्हातारेबाबा देवस्थान येथे मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात झाला. बांदा येथून आलेले पदयात्री तसेच अन्य भाविक या सोहळ्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आज सकाळी ग्रामस्थांचे पदयात्रेने मोरगाव येथे आगमन झाले. त्यानंतर श्री म्हातारेबाबा दर्शन घेऊन सामूहिक नामस्मरण करण्यात आले. ग्रामस्थांच्या भजनाचा कार्यक्रम झाला. दुपारी महानैवद्य व महाआरती होऊन महाप्रसाद आरंभ झाला. शेकडो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. महिला सेवेकरी सदस्यांनी महाप्रसादाचे उत्तम नियोजन केले. यावेळी सर्वांच्या कल्याणासाठी श्री देव म्हातारेबाबांच्या चरणी गाऱ्हाणे घालण्यात आले.
दरवर्षीप्रमाणे बांदा ग्रामस्थांच्या श्री दत्तमंदिर माणगाव, श्री समर्थ साटम महाराज समाधी मंदिर दाणोली, मठपर्वत येथील श्री रामभटस्वामी समाधी मंदिर, श्री देवी माऊली सोनुर्ली, श्री घोडेमुख देवस्थान मातोंड, कास येथील श्री वाघबिळकार देवस्थान, श्री स्वामी समर्थ मठ डोंगरपाल डिंगणे, रेडी श्री गणेश मंदिर आदी पदयात्रा झाल्या. या विविध पदयात्रांची सांगता दरवर्षीप्रमाणे श्री म्हातारेबाबा देवस्थान येथील पदयात्रेने मोठ्या उत्साहात करण्यात आली.
