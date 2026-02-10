देवगडमध्ये भाजप ‘शतप्रतिशत’
23715
देवगडमध्ये भाजप ‘शतप्रतिशत’
दबदबा कायम; बिनविरोधमुळे मतदानाआधीच आघाडी
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १० ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपने जिल्हा परिषदेच्या ४ आणि पंचायत समितीच्या ६ जागा बिनविरोध करून मतदानाआधीच आघाडी घेतली होती. प्रत्यक्ष निवडणूक लढवलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ३ आणि पंचायत समितीच्या सर्व पाचही जागा जिंकून शतप्रतिशत ‘विजयी रनरेट’ राखला. पालकमंत्री नीतेश राणे यांची रणनीती आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत यामुळे भाजपने लढवलेल्या सर्व जागा जिंकून आपला दबदबा कायम राखला.
मुळात देवगड तालुका म्हणजे भाजपचा बालेकिल्ला मानला गेला आहे. तत्कालीन स्थितीत ऐन काँग्रेसच्या राजकीय वातावरणात १९८५ मध्ये देवगड विधानसभा मतदारसंघात भाजपने प्रथम विजय मिळवला. पुढे सलग पाचवेळा भाजपने मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर २००९ मध्ये झालेल्या मतदारसंघाच्या पुर्नरचनेतही भाजपने ही जागा राखण्यात यश मिळूवन विजयी घोडदौड कायम राखली. पुढे २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसमधून नीतेश राणे यांनी विजय संपादन करून भाजपच्या विजयी परंपरेला छेद दिला असला तरीही २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपमधून निवडणूक लढवून पुन्हा एकदा भाजपच्या विजयाचा झेंडा रोवला. श्री. राणे यांच्या भाजप प्रवेशाने भाजपची ताकद द्विगुणित झाली. त्यामुळे आधी तालुक्यात भाजप होतीच, त्यातच राणेंच्या पक्ष प्रवेशाचा पक्षाला ‘बूस्टर डोस’ मिळाल्याने भाजपची मतदारसंघावरील पकड अधिक मजबूत झाली. आता झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपने मतदानाआधीच आघाडी घेतली होती. पंचायत समितीच्या १४ पैकी ६ जागा भाजपने बिनविरोध करून सत्तेचे दार ठोठावले होते, परंतु प्रत्यक्ष झालेल्या निवडणुकीत लढवलेल्या पाचही जागा त्यांनी जिंकून ‘विजयी रनरेट’ कायम ठेवला. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सातही जागी भाजपने वर्चस्व प्रस्तापित करून विरोधकांना धोबीपछाड दिला. प्रत्यक्ष निवडणूक झालेल्या पंचायत समितीच्या ८ जागांपैकी भाजपने ५ आणि महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या शिंदेगट शिवसेनेने ३ जागा लढवल्या होत्या. त्यातील २ जागी विजय मिळवून शिंदेगट शिवसेनेने तालुक्यात आपले खाते उघडले आहे. भाजपच्या पंचायत समितीमध्ये १४ पैकी ११ जागा आहेत. त्यामुळे सभापती बसवण्यात त्यांना कोणताच अडथळा नाही. कदाचित महायुतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार उपसभापती पदासाठी शिंदेगट शिवसेनेचा विचार होऊ शकतो. भाजपने वेळोवेळी विविध पक्षप्रवेश घडवून विरोधकांची ताकद खिळखिळी केली. पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर विरोधकांनी लढण्याआधीच शरणागती पत्करली असल्याचे दिसले. जिल्हा परिषदेच्या चार आणि पंचायत समितीच्या सहा जागा बिनविरोध करून भाजपने विरोधकांना दणका दिला होता. प्रत्यक्ष निवडणूक झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या पाचही जागा जिंकून भाजपने शंभर टक्के विजय मिळविला, परंतु मणचे येथील पंचायत समिती मतदारसंघात दोन्ही शिवसेना आमनेसामने असताना ठाकरे शिवसेनेने विजय मिळवून पंचायत समिती सभागृहातील विरोधकांची एक जागा घेतली. यातून सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयामध्ये फार काही अडथळा येणार नसला तरी विरोधक असल्याचा भास होईल.
.........................
ठाकरे शिवसेनेवर विरोधकांची मदार
भाजप महायुतीच्या झंझावातामध्ये राजकीय विरोधकांची वाताहात झाली असली तरी ठाकरे शिवसेनेने एक जागा जिंकल्याने विरोधकांचा आवाज किमान सभागृहापर्यंत पोहोचेल, अशी कार्यकर्त्यांना आशा आहे. विकासात्मक प्रश्न, समस्या मांडल्या जाऊ शकतील, अशा कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत.
