कणकवलीत विषय समित्याच रद्दबातल
कणकवली : नगरपंचायतीमध्ये विषय समिती, स्थायी समिती स्थापनेच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना नगराध्यक्ष संदेश पारकर. यावेळी मुख्याधिकारी गौरी पाटील.
ईश्वर चिठ्ठीद्वारे सभागृहाचा निर्णय : स्थायी समितीबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ११ : नवनिर्वाचित नगरसेवकांमधून विषय समित्या आणि या विषय समित्यांचे सभापतींची मिळून स्थायी समिती तयार होते, पण कणकवली नगरपंचायतीच्या सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृहात विषय समित्याच नको, अशी भूमिका आज घेतली. दुसरीकडे विषय समित्या स्थापन होत नसतील तर आम्ही स्थायी समितीचेही सदस्य होणार नाही, अशी ठाम भूमिका विरोधी असलेल्या भाजप सदस्यांनी घेतली आहे.
या त्रांगड्यामध्ये नगरपंचायतीमधील विषय समित्या रद्दबातल झाल्या आहेत, तर स्थायी समितीमध्ये तौलनिक बळानुसार किती सदस्य असावेत, याचा निर्णय पीठासीन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे पुढील सभेत नगरपंचायतची स्थायी समिती गठित होईल; मात्र पुढील पाच वर्षे नगरपंचायतीमध्ये महिला व बालकल्याण समिती, बांधकाम समिती, बाजार आणि जलनिःस्सारण आदी समित्या नसणार आहेत. कणकवली नगरपंचायतीच्या इतिहासात प्रथमच विषय समित्याच स्थापन न करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
विषय समित्या आणि स्थायी समिती स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने आज नगरपंचायतीची विशेष सर्वसाधारण सभा नगरपंचायतीच्या सभागृहात झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी काम पाहिले. नगराध्यक्ष संदेश पारकर, उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, विरोधी पक्ष गटनेत्या सुप्रिया नलावडे, सत्ताधारी गटनेते रुपेश नार्वेकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक या बैठकीला उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते नार्वेकर यांनी ''विषय समित्या नेमण्यात येऊ नयेत'' असे लेखी निवेदन दिले. या निवेदनाचे वाचन झाल्यानंतर सभागृहात गदारोळ सुरू झाला. विषय समित्या स्थापन न करणे, म्हणजे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना नगरपंचायतीच्या कामकाजाची संधी मिळू न देणे असा आहे, असा आरोप बंडू हर्णे, मेघा गांगण, विरोधी पक्ष गटनेत्या नलावडे आदींनी केला, तर यापूर्वी देखील जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये विषय समित्या स्थापन न करता केवळ स्थायी समिती स्थापन करून कामकाज सुरू ठेवण्यात आल्याचा दाखला नगराध्यक्ष पारकर यांनी दिला. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी उडाली. जर विषय समित्या स्थापन होत नसतील तर स्थायी समिती देखील स्थापन होणार नाही आणि जरी ठराविक सदस्य घेऊन स्थायी समिती स्थापन झाली तरी ती कायदेशीर होणारच नाही, असा पवित्रा बंडू हर्णे आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी घेतला.
तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायी समिती स्थापन होऊ शकते. त्याला आमची हरकत नाही, पण जर विषय समित्या स्थापन होणार नसतील, तर स्थायी समितीमध्ये आम्ही काम करायला इच्छुक नाही. स्थायी समितीमध्ये सर्व सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे घ्या, असे विरोधी नगरसेवकांनी सुनावले, तर स्थायी समित्या स्थापन न करणे लोकशाहीला धरून नाही. नगरसेवकांना काम करण्याची संधी तुम्ही नाकारत आहात, असा आरोप मेघा गांगण यांनी केला. या मुद्द्यावर सभागृहात पुन्हा गदारोळ झाला. नगराध्यक्ष पारकर यांनी, यापूर्वी देखील जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये विषय समित्यांची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दा नवीन नाही. समित्या स्थापन करायच्या की नाही, हा निर्णय सभागृहाने घेतला आहे, माझा एकट्याचा नाही, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, स्थायी समिती सदस्यांची संख्या ५ असेल, असे सभागृहातील सदस्यांनी निश्चित केले. यात नगराध्यक्ष हे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष हे समितीमध्ये असतील. उर्वरित तीन सदस्यांपैकी २ सदस्य विरोधकांनी द्यावेत. आमचा एक सदस्य घेऊन समिती गठण करूया, असा प्रस्ताव नगराध्यक्ष पारकर यांनी ठेवला; मात्र विरोधी नगरसेवकांनी हा निर्णय धुडकावला. तुम्ही विषय समित्याच स्थापन करणार नसाल तर स्थायी समितीमध्ये आम्हाला काम करण्याचे स्वारस्य नाही, असे विरोधी पक्ष गटनेत्या नलावडे यांनी ठणकावले.
स्थायी समिती मुद्द्यावर अखेर पीठासीन अधिकारी पाटील यांनी भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, ‘‘विषय समित्या स्थापन न करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला आहे. आता स्थायी समिती ५ सदस्यांची असेल, असा निर्णय सभागृहाने घेतला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष सदस्य यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार या समितीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे किती सदस्य असतील, याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील. हा निर्णय झाल्यानंतर कणकवली नगरपंचायतीची पुढील काळात नगरपंचायतीची विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली जाईल. या सभेत स्थायी समितीच्या गठणबाबत निर्णय घेतला जाईल.’’ त्यानंतर त्यांनी आजची सभा संपल्याचे जाहीर केले. या सभेत रुपेश नार्वेकर, संकेत नाईक, जयेश धुमाळे, लुकेश कांबळे, बाळू पारकर, जुई मुरकर, सुमेधा अंधारी, दीपिका जाधव, राकेश राणे, स्वप्नील राणे, संजय कामतेकर, बंडू हर्णे, मेघा गांगण, मेघा सावंत, आर्या राणे, प्रतीक्षा सावंत, मनस्वी ठाणेकर उपस्थित होते.
ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे घेतला निर्णय
अखेर विषय समित्या स्थापन करावयाच्या की नाहीत, यावर मतदान घेण्याचे सभागृहात ठरविण्यात आले. त्यामध्ये समित्या स्थापन करण्याच्या बाजूने सत्ताधारी ९ सदस्यांनी मतदान केले, तर समित्या नकोत, या बाजूने नगराध्यक्षासंह विरोधी ९ सदस्यांनी निर्णय घेतला. दोन्ही बाजूंनी समसमान मते पडल्याने अखेर ईश्वर चिठ्ठी उडवून निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. यात ईश्वर चिठ्ठी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आली. त्यामुळे कणकवली नगरपंचायतीमध्ये विषय समित्या स्थापन न करण्याचा निर्णय झाला.
मार्गदर्शन सभा अर्धा तास तहकूब
विषय समित्या स्थापन न करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतल्यानंतर स्थायी समिती गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; मात्र या समितीवर सत्ताधारी पक्षातर्फे बंडू हर्णे, संजय कामतेकर आदींनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आणि विषय समित्या नसतील तर स्थायी समितीचे गठन होऊच शकणार नाही, असा मुद्दा मांडला. यावर पीठासीन अधिकारी पाटील यांनी याबाबत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊ, असे स्पष्ट केले. तोपर्यंत ही सभा तहकूब असल्याचे त्या म्हणाल्या. अर्ध्या तासानंतर पीठासीन अधिकारी पाटील सभागृहात आल्या. त्यांनी विषय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय ऐच्छिक आहे. त्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा अधिकार सभागृहाला आहे, असे स्पष्ट केले; मात्र स्थायी समिती गठन होणे अत्यावश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष सदस्यांच्या तौलनिक बळानुसार या समितीचे गठन होईल. सभागृहाने स्थायी समिती किती सदस्यांची असावी, याचा आधी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर या समितीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे किती सदस्य असावेत याचा निर्णय घेतला जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विषय समित्या रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना नगरपंचायतीचे कामकाज करण्यापासून रोखण्यासारखे आहे. आम्हा विरोधी नगरसेवकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनाही नगरपंचायतीचे सभापती, उपसभापती होण्याची संधी नगरपंचायत सत्ताधाऱ्यांनी नाकारली आहे. विषय समित्याच स्थापन न करणे ही लोकशाहीच्या विरोधातील घटना आहे. कणकवलीकरांचे प्रश्न विषय समित्यांच्या माध्यमातून सहज सोडवता आले असते, पण जनतेचे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना सोडवायचे नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी विषय समित्या स्थापन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सुप्रिया नलावडे, विरोधी पक्ष गटनेत्या
कणकवली नगरपंचायतीमध्ये विषय समित्यांची स्थापना न करणे हा निर्णय संपूर्ण सभागृहाने घेतलेला आहे. विषय समित्यांची स्थापना ही ऐच्छिक आहे. यापूर्वी देखील अनेक नगरपालिकांनी विषय समिती स्थापन न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ही लोकशाहीविरोधी बाब मुळीच नाही, किंबहुना कणकवली नगरपंचायतीने बहुमताने हा निर्णय घेतलेला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नगरपंचायतीच्या स्थायी समितीमध्ये नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. उर्वरित तीन नगरसेवकांपैकी २ नगरसेवकांची नावे ही विरोधी पक्षातून द्यावीत, असाही प्रस्ताव आम्ही सभागृहासमोर ठेवला होता, पण विरोधी नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये आपले सदस्य देण्यास नकार दिला आहे.
- संदेश पारकर, नगराध्यक्ष, कणकवली.
