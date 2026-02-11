चिपळूण येथे चर्चासत्र
चिपळूण : चर्चासत्रात बोलताना अध्यक्ष रमाकांत पाथरे. सोबत सीए मंदार गाडगीळ, रवींद्र साळवी, सीए शशिकांत काळे, सीए सुमेध करमरकर आदी.
करसल्लागार असोसिएशनतर्फे चर्चासत्र
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा करसल्लागार असोसिएशन यांच्यावतीने सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या ऑडिटमधील ठराविक व विशेष मुद्दे तसेच आयकर कायद्यातील तरतुदींविषयी मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेले तांत्रिक चर्चासत्र यशस्वी झाले. हे चर्चासत्र श्री वीरेश्वर मंदिर परिसरातील ब्राह्मण सहाय्यक संघात झाले. या चर्चासत्रात सीए मंदार गाडगीळ व सीए सुमेध करमरकर यांनी सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या ऑडिट प्रक्रियेमधील विविध तांत्रिक बाबी, आयकर कायद्याच्या तरतुदी, अनुपालनातील अडचणी यावर सविस्तर व उपयुक्त मार्गदर्शन केले. चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी करसल्लागार असोसिएशनचे अध्यक्ष रमाकांत पाथरे होते. या वेळी असोसिएशनचे सचिव ॲड. रवींद्र साळवी, सीनिअर चार्टर्ड अकाउटंट शशिकांत काळे व्यासपीठावर उपस्थित होते. सामाजिक व चॅरिटेबल संस्थांच्या विश्वस्तांनी चर्चासत्रादरम्यान आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले.
