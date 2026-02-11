उमेदवारी मागितली आणि जिंकली
साटेली-भेडशी ः कार्यकर्त्यांनी सुधीर दळवी यांना उचलून घेत आनंदोत्सव साजरा केला.
उमेदवारी मागितली आणि जिंकली
साटेली भेडशीतील विजय लक्षवेधी : सुधीर दळवींची रणनीती
सकाळ वृत्तसेवा
कळणे, ता. १० : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दोडामार्ग तालुक्यातील महायुतीचे सर्व उमेदवार विजयी झाले. त्यात साटेली-भेडशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील श्वेता धर्णे यांचा विजय लक्षवेधी ठरला. भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी यांनी हा मतदारसंघ भाजपसाठी आग्रहाने मागून घेऊन प्रचाराची धुरा स्वतः खांद्यावर घेतली. येथे धर्णे यांना तब्बल ५३१२ मते मिळाली, तर तब्बल ३४३९ एवढे मताधिक्य मिळाले. माजगाव मतदारसंघातील विक्रांत सावंत यांच्यानंतर सर्वाधिक मतांनी विजयी होण्याचा मान श्वेता धर्णे यांना मिळाला आहे.
भाजप व शिवसेनेच्या युतीच्या वाटाघाटी सुरू असताना मणेरी व साटेली-भेडशी या जिल्हा परिषदमतदार संघावरून रस्सीखेच सुरू होती. भाजपचे एकनाथ नाडकर्णी यांनी मणेरी मतदारसंघ भाजपाला मिळावा, यासाठी आग्रह धरला, तर माजी तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी यांनी साटेली-भेडशी मतदारसंघासाठी आग्रह धरला. अखेर मणेरी शिवसेनेला देण्यात आला तर साटेली भाजपकडे गेला. येथून भाजपने श्वेता धर्णे यांना उमेदवारी दिली.
श्री. दळवी यांनी प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन मतदारसंघ पिंजून काढला. कार्यकर्ते व मतदार यांच्यातील योग्य समन्वय व कुशल संघटन कौशल्य, उमेदवाराची योग्य निवड यामुळे दळवींचा निर्णय अचूक ठरला. श्वेता धर्णे यांना तब्बल ५३१२ मते मिळाली, तर त्यांचे मताधिक्य देखील तब्बल ३४३९ एवढे आहे. जिल्ह्यातील दोन नंबरचे व महिला सदस्यांमध्ये एक नंबरचे मताधिक्य ठरले आहे. मणेरी मतदारसंघातील शिवसेनेच्या उमेदवार साक्षी तळवडेकर यांना मिळालेल्या ३४५५ या एकूण मतदानाएवढेच धर्णे यांचे मताधिक्य आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर दळवी यांना कार्यकर्त्यांनी उचलून घेत अभिनंदन केले.
