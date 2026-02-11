वीरगळावर आढळली नौका युद्धाची दृश्ये
खारेपाटण ः कोकण किनारपट्टीचा ऐतिहासिक ठेवा अधोरेखित करणारी खारेपाटण येथे सापडलेली वीरगळ.
कालभैरव मंदिर
वीरगळावर आढळली नौका युद्धाची दृश्ये
कपिलेश्वर मंदिर परिसर; खारेपाटणचे लष्करी महत्व अधोरेखित, १२ व्या शतकातील युद्ध
राजेद्र बाईत : सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारेपाटण येथील कपिलेश्वर, कालभैरव मंदिर परिसरामध्ये आढळलेल्या सतीशिळा आणि वीरगळांचा स्थानिक अभ्यासक मुरारी भालेकर आणि ऋषिकेश जाधव यांनी इतिहास संशोधक डॉ. अंजय धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल अभ्यास अन् संशोधन केले. त्यामध्ये एका वीरगळावर नौकायुद्धाचे जिवंत दृश्य कोरलेले आढळून आले आहे. या शिल्पामध्ये दोन नौकांमधील संघर्ष, शस्त्रधारी योद्धे आणि समुद्रातील युद्धाचे चित्रण स्पष्टपणे दिसून येत असून, त्यातून खारेपाटणमध्ये सागरी लढाया झाल्याचे अधोरेखित झाले आहे. वीरगळ, ताम्रपट आणि उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भ एकत्रितपणे पाहता खारेपाटणचे सागरी, व्यापारी आणि लष्करी महत्व ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
खारेपाटणचे प्राचीन महत्व यापूर्वीही इतिहासकारांनी अधोरेखित केले आहे. महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी यांनी दक्षिण शिलाहारकालीन ताम्रपटांचे वाचन करून ‘बलिपट्टन’ हेच आजचे खारेपाटण असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तसेच खारेपाटण हे दक्षिण शिलाहारांची राजधानी होती, असेही त्यांनी त्या वेळी नमूद केले आहे. ताम्रपटात बंदरात येणाऱ्या व्यापऱ्यांना करमाफी देण्याचा उल्लेख आढळतो. यावरून सुमारे हजार वर्षांपूर्वीपासून खारेपाटण हे सागरी व्यापाराचे प्रमुख केंद्र होते आणि विजयदुर्ग-खारेपाटण-चिंचवली बावडा या व्यापारी मार्गावरील महत्त्वाचे स्थान म्हणून विकसित झाले होते. स्थानिक अभ्यासक भालेकर आणि जाधव यांनी इतिहास संशोधक डॉ. अजय धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खारेपाटण परिसरातील ऐतिहासिक वारशाचा अभ्यास केला. त्यामध्ये त्यांनी कपिलेश्वर, कालभैरव मंदिर परिसरातील सतीशिळा आणि वीरगळांचा सखोल अभ्यास करताना कोकण किनारपट्टीचे महत्व अधोरेखित करणारा ऐतिहासिक ठेवा उघडकीस आला. खारेपाटणमधील या वीरगळाच्या शिल्पशैलीवरून हे नौकायुद्ध साधारण बाराव्या शतकाच्या मध्यकाळात घडले असावे, असा अंदाज डॉ. धनावडे यांनी व्यक्त केला. आहे. या परिसरातील सतीशिळा मात्र तुलनेने नंतरच्या काळातील असून, ज्यामुळे या भागात विविध ऐतिहासिक टप्प्यांमध्ये घडामोडी झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी मत मांडले आहे. दरम्यान, कोकण इतिहास परिषदेचे वसई येथे झालेल्या १५व्या राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशनामध्ये प्रकाशित झालेल्या कोकण इतिहास पत्रिका (जानेवारी २०२६, अंक १) मध्ये खारेपाटण येथील प्राचीन नौकायुद्धासंबंधीचे महत्वपूर्ण संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.
चौकट ः
वीरगळ म्हणजे काय?
वीरगळ म्हणजे गाव किंवा प्रदेशाचे शत्रूपासून संरक्षण करताना धारातीर्थी पडलेल्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेली स्मृतीशिळा. अशा शिळांवर त्या वीरांचे पराक्रम, युद्धदृश्ये आणि तत्कालीन समाजजीवनाचे प्रतिबिंब कोरलेले असते.
कोट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला, रायगड जिल्ह्यातील उरण तसेच मुंबईतील बोरिवली (एकसर) येथे यापूर्वी नौकायुद्धाचे ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध झाले आहेत. या सर्व पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर खारेपाटणमधील हा शोध कोकणच्या सागरी इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण दुवा ठरेल. कोकण इतिहास परिषदेच्या माध्यमातून प्राचीन बंदरे, सागरी व्यापार आणि नौदल परंपरेवर पुढील संशोधन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक ठेव्याचे योग्यप्रकारे शास्त्रीय जतन आणि संवर्धन होणे गरजेचे आहे.
--डॉ. अजय धनावडे, इतिहास संशोधक
