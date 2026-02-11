swt1122.jpg
23933
सावंतवाडी : निवड झालेल्या सभापतींसोबत मुख्याधिकारी विनायक औंधकर व नगरसेवक सदस्य.
सावंतवाडी विषय समिती सभापती बिनविरोध
पालिकेतील निवडः नेवगी, आडीवरेकर, बांदेकर, भालेकरांसह मडगावकरांची वर्णी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः येथील नगरपालिकेच्या विषय समिती सभापती आणि उपसभापती निवड आज शांततेत आणि बिनविरोध पार पडली. यामध्ये समाज कल्याण व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिती सभापतिपदी पदसिद्ध उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर, नियोजन व जलसंधारण व पर्यावरण समिती सभापती मोतिराम नेवगी, आरोग्य व क्रीडा समिती सभापती सुधीर आडीवरेकर, पाणीपुरवठा समिती सभापती प्रतीक बांदेकर, महिला व बालकल्याण सभापती दीपाली भालेकर, उद्यान व पर्यटन समिती सभापती मोहिनी मडगावकर यांची निवड करण्यात आली.
यातील स्थायी समितीचे सभापती हे पदसिद्ध नगराध्यक्ष श्रद्धा सावंत भोसले असणार आहेत, तर या समितीचे सदस्य हे विषय समितीचे सभापती राहणार आहेत. येथील नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची निवड पार पडल्यानंतर विषय समितीच्या सभापतिपदांची निवड आज मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सहाही विषय समिती सभापतिपदी भाजप नगरसेवकांना संधी देण्यात आली, तर सदस्यपदी शिंदे शिवसेनेच्या बाबू कुडतरकर, अजय गोंदावळे, दुर्गेश सूर्याजी, सायली दुभाषी, ॲड. नीता कविटकर, ठाकरे शिवसेनेच्या देवेंद्र टेमकर आणि काँग्रेसच्या तौकीर शेख यांना संधी देण्यात आली.
निवड प्रक्रिया बिनविरोध आणि शांततेत झाली. सकाळी भाजपच्या नगरसेवकांकडून सभापतिपदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर दुपारी तीन वाजता निवडीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी निवड झालेल्या सर्व सभापती व उपसभापतींचे मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
चौकट
समिती सभापती आणि सदस्य असे ः
* समाज कल्याण व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिती - उपनगराध्यक्ष निरवडेकर (पदसिद्ध सभापती), वीणा जाधव, सुनिता पेडणेकर, स्नेहा नाईक, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर (सदस्य).
* नियोजन जलनि:सारण व पर्यावरण समिती ः मोतिराम नेवगी (सभापती), नीलम नाईक, सुकन्या टोपले, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, अजय गोंदावळे (सदस्य).
* आरोग्य व क्रीडा समिती - सुधीर आडीवरेकर (सभापती), नीलम नाईक, वीणा जाधव, दुर्गेश सूर्याजी, सायली दुभाषी (सदस्य).
* पाणीपुरवठा समिती - सीताराम उर्फ प्रतीक बांदेकर (सभापती), दुलारी रांगणेकर, सायली दुभाषी, शर्वरी धारगळकर, देवेंद्र टेमकर (सदस्य).
* महिला व बाल कल्याण समिती - दीपाली भालेकर (सभापती), सुनिता पेडणेकर (उपसभापती), दुलारी रांगणेकर, शर्वरी धारगळकर, स्नेहा नाईक (सदस्य).
* उद्यान व पर्यटन समिती - शर्वरी (मोहिनी) मडगावकर (सभापती), सुकन्या टोपले, अजय गोंदावळे, नीता सावंत-कविटकर, तौकीर शेख (सदस्य).
* स्थायी समिती - नगराध्यक्ष श्रद्धा सावंत - भोसले (पदसिद्ध सभापती), ॲड. अनिल निरवडेकर, मोतिराम नेवगी, सुधीर आडीवरेकर, सीताराम बांदेकर, दीपाली भालेकर, शर्वरी (मोहिनी) मडगावकर (सदस्य).
