कुणकेश्वर यात्रोत्सव प्लास्किटमुक्त करूया
swt1123.jpg
23909
अरुण चव्हाण
कुणकेश्वर यात्रोत्सव
प्लास्किटमुक्त करूया
भाविकांना आवाहन ः प्रशासनाचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ११ ः तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रोत्सव प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी येथील पंचायत समिती प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. यासाठी यात्रेत येणारे व्यापारी तसेच भाविकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी केले आहे.
जिल्हा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा भाग म्हणून यंदाचा यात्रोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. रविवारी (ता. १५) ते मंगळवारी (ता. १७) या कालावधीत होणारा कुणकेश्वर यात्रोत्सव यावेळी पूर्णपणे ‘एकल वापर’ (सिंगल युज) प्लास्टिकमुक्त करण्यावर भर आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कडक नियमावली तयार केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.) जयप्रकाश परब यांच्या संकल्पनेतून याचे आयोजन केले आहे.
ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी स्टॉलधारकांना पिशव्यांचे वाटप होणार आहे. या उपक्रमात प्लास्टिक बंदी अधिनियमानुसार प्रतिबंधात्मक वस्तू आढळल्यास दंड आकारण्यात येणार आहे. भाविकांनी घरूनच कापडी पिशव्या सोबत आणण्याचे आवाहन तसेच पर्यायी वस्तू प्लास्टिक ग्लासेस आणि थर्माकोल ताटांऐवजी कागदी किंवा पत्रावळीचा वापर करण्याचे आवाहन आहे. कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातूनही व्यापार्यांना सवलतीच्या दरात कापडी पिशव्या उपलब्ध होणार आहेत. यात्रोत्सवात ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या माध्यमातून भरारी पथकांचे लक्ष राहणार आहे. कुणकेश्वर यात्रोत्सव प्लास्टीकमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनामार्फत केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.