आडे-उटंबर खाडीतील गाळाने मच्छीमार अडचणीत

दापोली ः आडे-उटंबर खाडी गाळाने भरल्याने येथील नौका बाहेर काढणे मच्छीमारांसाठी त्रासाचे होत आहे.
आडे-उटंबर खाडी गाळमुक्त करा
मच्छीमारांची मागणी; नौका अडकून पडण्याच्या घटना, पावसाळ्यात नागरिकांनाही धोका
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ११ ः आडे-उटंबर खाडी पूर्णपणे गाळाने भरली आहे. त्यामुळे होड्या किनाऱ्यावर आणताना मच्छीमारांची दमछाक होत आहे. गाळ काढण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले असून, भरतीशिवाय नौका बाहेर काढता येत नसल्याने मच्छीमारांच्या नौकात खाडीतच अडकून पडतात.
स्वच्छ आणि ताज्या मासळीसाठी आडे-उंटबरची खाडी तालुक्यात प्रसिद्ध आहे. या खाडीत साचलेला गाळ अनेक वर्षात काढलेला नाही. त्यामुळे येथील गाळात मच्छीमारांच्या नौका रूततात. येथील मच्छीमारांनी अनेकवेळा गाळ उपशाची मागणी करूनही लोकप्रतिनिधींनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
आडे-उटंबरची खाडी गाळाने भरल्याने भरतीच्या उधाणाचे पाणी तसेच पावसाळ्यात केसरी नदीसह आतगाव तसेच आंबवली बुद्रूक रोवले या गावाकडून वाहणाऱ्या नद्यांना आलेल्या पुराच्या पाण्याने आडे उटंबरच्या निवासी वस्तीत पाणी भरते. त्यामुळे येथील वस्तीला धोका निर्माण होतो. खाडीत साचलेला गाळ काढण्यासाठी शासनाने तत्काळ पावले उचलावीत आणि खाडी गाळमुक्त करावी म्हणजेच मासेमारांची परवड थांबेल तसेच निवासी भागाचा संभाव्य धोकाही टळेल, अशी मागणी येथील मच्छीमारांकडून केली जात आहे.
दुरूस्तीचा खर्च न परवडणारा
आडे-उटंबर खाडी गाळाने पूर्णपणे भरल्यामुळे येथील मच्छीमारांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. विशेषतः ओहोटीच्या वेळी होड्या गाळात अडकतात आणि त्या एका बाजूला कलंडतात. त्यामुळे बोटीत व इंजिनमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान होते. अनेकवेळा इंजिन व इतर साहित्यदुरूस्तीसाठी खर्च करावा लागला आहे. होड्या गाळातून बाहेर काढताना मच्छीमारांना जीव धोक्यात घालावा लागतो.
खाडी गाळाने भरल्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन गावातील निवासी भाग धोक्यात येतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मच्छीमारांचा नसून, संपूर्ण परिसराच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देत यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने खाडीचे खोलीकरून व गाळ काढण्याचे काम हाती घ्यावे अन्यथा मच्छीमारांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
- हरेश कुलाबकर, अध्यक्ष, ओंकार मच्छीमार सहकारी संस्था, उटंबर
