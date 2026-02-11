बॅकेने सील केलेला फ्लॅट व घरात अनधिकृत प्रवेश
बँकेने जप्त केलेल्या मिळकतीत
अतिक्रमण करणाऱ्या तिघांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ः शहरातील जावकर प्लाझा-जयस्तंभ व कुवारबाव येथील ग्रामंपचायत हद्दीतील बॅंकेने सील केलेल्या फ्लॅट व घरात अनधिकृत प्रवेश करून अतिक्रमण केल्याप्रकरणी तीन संशयितांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चेतन हंसराज यादव, राहुल हंसराज यादव (रा. जावकर प्लाझा, जयस्तंभ) व अजित राजाराम मतसागर (रा. कुवारबाव, रत्नागिरी) असे संशयितांची नावे आहेत. या घटना २६ डिसेंबर २५ ते २० जानेवारी २६ या कालावधीत जयस्तंभ येथे तर २९ सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबर २५ या कालावधीत कुवारबाव ग्रामपंचायत येथे घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित यांनी जावकर प्लाझा-जयस्तंभ येथील नवीन फ्लॅट ही मिळकत २६ डिसेंबर २०२५ला एका राष्ट्रीयकृत बँकेने जप्त केलेली असताना, त्यामध्ये बेकायदेशीररित्या प्रवेश करून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. तसेच कुवारबाव येथील मिळकतीचा कायदेशीर ताबा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे असताना संशयित अजित मतसागर यांनी न्यायालयाची पूर्वसंमती न घेता लावलेले लाखेचे सील असलेले कुलूप तोडून या मिळकतीत प्रवेश केला. या प्रकरणी फिर्यादी विश्वास आंचलकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी तीन संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस अंमलदार करत आहेत.
