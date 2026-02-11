सवतसडा धबधबा परिसरात पत्रा वाहतुकीचा कंटेनर गटारात
सवतसडा येथे कंटेनर नाल्यात कोसळला
चालक जखमी ; वाहतुकीची काहीकाळ कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ : मुंबई–गोवा महामार्गावरील सवतसडा धबधबा परिसरात मंगळवारी सकाळी कंटेनरचा भीषण अपघात झाला. वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कंटेनरने रस्त्यालगत असलेल्या दिशादर्शक फलकाला जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर कंटेनर थेट लगतच्या नाल्यात कोसळला. या अपघातात कंटेनर चालक गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
कंटेनर पत्रा वाहतूक करत होता. मुंबईहून चिपळूणच्या दिशेने येत असताना सवतसडा परिसरातील तीव्र वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. अपघातानंतर कंटेनरमधील पत्रे महामार्गावर विखुरली गेले तर दिशादर्शक फलकाचा खांब वाकल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला. या घटनेमुळे मुंबई–गोवा महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अपघाताची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमी चालकाला रुग्णालयात पाठवून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. काही वेळानंतर वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली.
