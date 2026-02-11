कार-एसटीवर धडकून कारचालक जखमी
एसटी-मोटारीचा अपघात ; चालक जखमी
चिपळूण, ता. ११ : मुंबई–गोवा महामार्गावरील फरशीनाका परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री भीषण अपघात घडला. भरधाव मोटारीने समोरून येणाऱ्या एसटी बसला धडक दिली. या अपघातात मोटार चालक जखमी झाला असून, कारसह एसटीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
या अपघातात गणेश गोपीनाथ राणे हे मोटार चालक जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बोरिवली ते कणकवली या मार्गावर धावणाऱ्या एसटी बसचे चालक शिवराम सुधाकर राणे (रा. कणकवली) हे होते. एसटी बस फरशीनाका येथील पुलाजवळून जात असताना नियंत्रण सुटल्याने मोटार थेट एसटी बसवर आदळली. या धडकेत बसच्या हेडलाईटसह समोरील भागाचे नुकसान झाले. अपघाताची माहिती मिळताच चिपळूण पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी मोटार चालकाला रुग्णालयात हलविण्यात आले असून, घटनेची नोंद घेण्यात आली आहे. पुढील तपास चिपळूण पोलिस करत आहेत.
