क्राइम
रत्नागिरीत ट्रकचा अपघात ; चालकाविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील साळवी स्टॉप ते हातखंबा जाणाऱ्या रस्त्यावर मालवाहतूक ट्रक निष्काळजीपणे चालवून अपघात केला. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात संशयित चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मस्तान आयुबसाहब पटेल (वय ४८, रा. इचलकरंजी खोतवाडी) असे संशयित ट्रक चालकाचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ९) रात्री साळवी स्टॉप येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित पटेल हे मालवाहू ट्रक साळवी स्टॉप येथे निष्काळजीपणे चालवून अपघात केला. या अपघातात ट्रकवरील ताबा सुटून ट्रक सार्वजनिक रस्त्याचे बांधकाम सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कडेला खड्ड्यात पडला. या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस फौजदार राजेश भुजबळराव यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
कोतवडेतील तरुणाची आत्महत्या
रत्नागिरी ः तालुक्यातील कोतवडे-उंबरवाडी येथील तरुणाने विहिरीत उडी मारली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. साईनाथ नारायण बारगोडे (वय ३२, रा. कोतवडे, उंबरवाडी, रत्नागिरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बारगोडे याच्यावर रत्नागिरीत औषधोपचार सुरू होते. तो घरात कुणालाही न सांगता निघून जात असे. सोमवारी त्याने घराशेजारील विहिरीत उडी मारली. त्याला तत्काळ उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचार सुरू असताना तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
