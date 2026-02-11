जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आज आंदोलन

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे आज आंदोलन
कार्यालयासमोर, दोन तास धरणे सत्याग्रहासह निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : देशातील केंद्रीय कर्मचारी संघटना, ११ प्रधान कामगार संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार उद्या (ता. १२) देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि राज्यस्तरावरील प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा-रत्नागिरीच्यावतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते १ या वेळेत ''दोन तास धरणे सत्याग्रह'' व उग्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
देशातील साधारण पाच कोटी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. यामध्ये चार कामगार संहिता आणि पीएफआरडीए (PFRDA) कायदा रद्द करणे, आठवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘कॅशलेस’ विमा योजना लागू करणे, राज्यस्तरावरील प्रलंबित प्रश्नमहाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने ८ फेब्रुवारी घेतलेल्या ऑनलाईन सभेत राज्यातील १७ लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या समस्यांवर चर्चा केली. सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्याची घोषणा झाली असली, खुल्लर समितीने अभ्यास करूनही लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि वाहनचालक पदभरतीवरील बंदी उठवावी, देशातील २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत कठोर तरतुदी कराव्यात, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
उद्या होणाऱ्या या आंदोलनात जिल्हा परिषद मुख्यालय आणि पंचायत समिती रत्नागिरीमधील सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी या आंदोलनात सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन अध्यक्ष दिनेश सिनकर, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे, सचिव प्रवीण पिलणकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने केले आहे.
