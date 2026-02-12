लोकांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय
swt127.jpg
24050
नेरुर ः नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांचा सत्कार करताना संग्राम प्रभूगावकर, अतुल बंगे व इतर मान्यवर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
लोकांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय
रुपेश पावसकर : नेरुरमध्ये नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १२ : नेरुर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सर्व मतदारांनी मला स्थानिक म्हणून निवडून दिले. त्यामुळे भविष्यात कोणताही राजकीय निर्णय घेताना माझ्या मतदारांना, येथील लोकांना विश्वासात घेऊनच पुढील राजकीय दिशा ठरवेन, असे प्रतिपादन नेरुरचे नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी केले.
श्री. पावसकर यांच्यासह पंचायत समिती सदस्या अर्चना बंगे व दीप्ती नाईक यांचा सत्कार नेरुर ग्रामस्थांच्या वतीने नेरुर चव्हाटा हनुमान मंदिर येथे झाला. यावेळी नेरुर मतदारसंघातील ग्रामस्थ, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
श्री, पावसकर म्हणाले, ‘‘अपक्ष म्हणून उभा असताना मला ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते माजी आमदार वैभव नाईक आणि शिवसैनिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते, बौद्ध महासभा तसेच वंचित, आघाडी व महाविकास आघाडीचे फार मोठे सहकार्य लाभले. पंचक्रोशीतील लोकांनी पाठिंबा दिल्यानेच माझा धनाढ्य शक्तीसमोर टिकाव लागला.’’
माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर यांनी, नेरुर जिल्हा परिषद मतदारसंघातील मतदारांनी इतिहास घडवला आहे. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी विकासकामातून नवा इतिहास घडवावा, असे आवाहन केले. माजी पंचायत समिती सदस्य अतुल बंगे यांनी, मी निवडणूक स्पर्धेमध्ये नव्हतो, परंतु माजी आमदार नाईक यांनी गेल्या दहा वर्षांत आपला शब्द कुठेही पडू दिला नाही. वेळोवेळी ताकद दिली, म्हणूनच अर्चना बंगे यांना निवडणूक रिंगणात उतरवले. भविष्यात नाईक यांचा शब्द कुठेही पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
यावेळी पावसकर यांचा शाल व श्रीफळ देऊन श्री. प्रभूगावकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. दोन्ही पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला. सूत्रसंचालन विजय लाड यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.