आंगणेवाडीत ''सेफ हाऊस'' ठरले देवदूत
आंगणेवाडी ः ‘सेफ हाऊस हॉस्पिटल’मध्ये रुग्णांची तपासणी करण्यात आली.
आंगणेवाडीत ‘सेफ हाऊस’ ठरले देवदूत
जत्रोत्सवातील उपक्रमास प्रतिसाद ः ७३ आपत्कालीन रुग्णांवर उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १२ : ‘कोकणची काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीच्या जत्रोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे भाविकांच्या सेवेसाठी सज्ज केलेले ‘सेफ हाऊस हॉस्पिटल’ खऱ्या अर्थाने जीवनदायी ठरले. जत्रोत्सवात ८ ते १० फेब्रुवारी या कालावधीत कार्यरत असलेल्या या अत्याधुनिक केंद्रात एकूण ७३ गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना तातडीने उपचार देऊन दिलासा देण्यात आला.
अति महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि सर्वसामान्य भाविकांच्या आपत्कालीन आरोग्य सेवेसाठी या सेफ हाऊसची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, मशिनरी आणि जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता करण्यात आली. अत्यंत गंभीर आणि तीव्र हृदयविकार असलेल्या रुग्णांवर प्राथमिक उपचार करून त्यांना तातडीने पुढील उपचारांसाठी संदर्भित करण्यात आले. दुर्दैवाने एका रुग्णाचा तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
जत्रोत्सवादरम्यान ईसीजी व हृदयविकार १४ रुग्ण, अतिसार, उलट्या, गॅस्ट्रो व अन्नबाधा १६ रुग्ण, तीव्र निमोनिया, सर्दी, खोकला (बालरुग्ण) १४ रुग्ण, तीव्र खोकला व सर्दी (प्रौढ) १३ रुग्ण, दमा व निमोनिया ८ रुग्ण, अस्थिव्यंग व फ्रॅक्चर ७ रुग्ण यांना सेवा देण्यात आली.
अभियान यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. यामध्ये कोल्हापूर आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांचा समावेश होता. डॉ. दबंगे (डीन, जीएमसी), डॉ. सुबोध इंगळे, डॉ. संजय पोळ, डॉ. वर्षा शिरोडकर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधीर धनगे यांनी उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला.
