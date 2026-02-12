मांडकीत आजपासून रंगणार ग्रामीण साहित्य संमेलन
मांडकीत आजपासून ग्रामीण साहित्य संमेलन
उद्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री शिंदेंची उपस्थिती, ग्रंथदिंडी, प्रदर्शनाने सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ ः तालुक्यातील मांडकी-पालवण येथील कृषिभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्थेच्यावतीने राज्यातील पहिले ग्रामीण, कृषी व सहकार मराठी साहित्य संमेलन उद्यापासून (ता. १३) रंगणार आहे. मांडकी-पालवण येथील डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षणसंस्थेच्या भव्य क्रीडांगणावर तीन दिवस हे साहित्य संमेलन होईल. या निमित्ताने प्रथमच ग्रामीण, कृषी व सहकार मराठी साहित्यावर मिमांसा होणार आहे. १३ला ग्रंथ दिंडी व ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल.
मांडकी-पालवण येथील क्रीडांगणावर १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान हे संमेलन होईल. १३ला दुपारी ३ वा. साहित्य संयोजन समिती अध्यक्ष प्रकाश देशपांडे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन होईल. यानंतर आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत ग्रंथदिंडी निघेल. सायं. ५.३० वा. बाबूरावजी धोत्रे-पाटील यांच्या हस्ते ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. ६ वा. स्थानिक कवी संमेलन होईल. १४ ला सकाळी १० वा. पहिल्या ग्रामीण, कृषी व सहकार मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होईल. या वेळी उद्घाटक म्हणून माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठी भाषा व उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, संमेलनाध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे, स्वागताध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब सावंत, कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार नारायण राणे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, किरण सामंत, निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे उपस्थित राहणार आहेत.
पहिल्या सत्रात दुपारी १२ वा. ‘ग्रामीण साहित्यातील कोकण’ या विषयावर परिसंवाद, २.३० वा. ‘ग्रामीण साहित्य ः काल, आज व उद्या’ या विषयावर परिसंवाद होईल. सायं. ४.३० वा. ग्रामीण कथाकथन होईल. ६ वा. सहकार साहित्य व सहकारातून समृद्धी या विषयावर परिसंवाद होईल. ७.३० वा. ग्रामीण कवी संमेलन होईल. १५ला सकाळी ९ वा. ‘कृषी साहित्य व शेती सुधारणा’ या विषयावर परिसंवाद होईल. १० वा. सहकार तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची यमाजी माळकर हे मुलाखत घेतील. ११ वा. ‘आता आत्महत्या थांबवूया...’ या विषयावर परिसंवाद होईल. दुपारी २ वा. प्रयोगशील शेतकरी विलास शिंदे, संजय माने, जयकुमार गुंडे, योगेश खराळे, हरिचंद्र देसाई, अंकुश चौगुले, संकेत कदम यांची यशोगाथा सादर होईल. ३ वा. समारोप समारंभ होईल. कार्यक्रमाला साहित्यप्रेमींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संयोजन समिती अध्यक्ष प्रकाश देशपांडे, उपाध्यक्ष बाबाजीराव जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निखिल चोरगे आदींनी केले आहे.
