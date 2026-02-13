सिंधुदुर्गात नव्या विकासपर्वाची नांदी
दादा साईल ः कुडाळ पंचायत समितीत लोकप्रतिनिधींचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ही रचना ग्रामीण भागातील विकासाचे काम करणाऱ्या रथाची दोन चाके आहेत. रस्ते, वीज, पाणी या पलीकडे जाऊन विकास केला पाहिजे. दर्जेदार शिक्षण, चांगली आरोग्य सेवा, बेरोजगारी उच्चाटन यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. लोकप्रतिनिधी आता प्रशासनाच्या मदतीला आहेत. त्यामुळे एकत्र येत काम करूया व सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न साकार करूया, असे प्रतिपादन पावशी जिल्हा परिषद सदस्य दादा साईल यांनी केले.
तालुक्यातील नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांचा कुडाळ पंचायत समिती, कुडाळ तालुका सरपंच संघटना व कुडाळ तालुका ग्रामसेवक संघटनेच्यावतीने पंचायत समितीच्या सभागृहात सत्कार करण्यात आला. यावेळी गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, कुडाळ तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष राजन परब, ग्रामसेवक संघटना अध्यक्ष प्रदीप नारकर, विस्तार अधिकारी संजय ओरोसकर, गजानन धरणे, तालुका पशू वैद्यकीय अधिकारी अभिजित कसालकर, गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, नागेश आईर, गंगाराम सडवेलकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. घरकुल कामे पूर्ण होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन वालावलकर यांनी केले. यावेळी तुकाराम उर्फ दादा साईल, रुपेश पावसकर, दीपलक्ष्मी पडते, नागेश आईर, सुप्रिया वालावलकर, केशव उर्फ दीपक नारकर, गंगाराम सडवेलकर, रुपेश कानडे, आरती पाटील, मंगेश प्रभू, बाळकृष्ण मढव, अर्चना बंगे, संतोष कांदळकर, ममता राऊळ, मिलिंद नाईक, योगेश धुरी, सीताराम तेली, नितीन महाडेश्वर, करुणा पावसकर, श्रावणी तेरसे, निखिल कांदळगावकर, प्रियांका दळवी, अर्चना घावनळकर, अश्विनी सावंत, दिव्यांगी खरात, अमित भोगले, दीप्ती नाईक या नवनिर्वाचितांचा सत्कार करण्यात आला. संदेश परब यांनी सूत्रसंचालन केले.
सदस्यांची जबाबदारी वाढली ः परब
राजन परब यांनी, ग्रामपंचायतींची बरीच कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नवनिर्वाचित सदस्यांची जबाबदारी वाढली आहे, असे सांगितले. दीपलक्ष्मी पडते यांनी, राज्यात व केंद्रात सत्ता आपली आहे, त्यामुळे विकासकामे गतीशीलतेने होणार आहेत, असे मत व्यक्त केले. नेरुर मतदारसंघ पर्यटन दृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे रुपेश पावसकर यांनी सांगितले. रुपेश कानडे यांनी, पंचायत समिती नूतन इमारत, पत्रकार कक्ष, सरपंच संघटना कार्यालय यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सुतोवाच केले.
