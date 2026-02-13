‘थकबाकीचा हप्ता मिळालाच पाहिजे’
कणकवलीत एसटी कामगारांचे जोरदार आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १३ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन मिळावे, यासाठी येथील एस.टी. विभागीय कार्यशाळेसमोर आंदोलन केले. यावेळी कामगारांनी विभागीय कार्यशाळेसमोर जोरदार निदर्शनेही केली.
विभागीय कार्यालयासमोर जमलेल्या कामगारांनी ‘थकबाकीचा हप्ता मिळालाच पाहिजे’, ‘एसटी कामगार संघटनेच्या एकजुटीचा विजय असो’, ‘हमारी माँगे पुरी करो’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. जोपर्यंत हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने केला.
आंदोलनात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप साटम, विभागीय कार्यशाळा अध्यक्ष रमेश माने, उपाध्यक्ष विनय राणे, सचिव दिनेश रासम, अमिता राणे, अतुल बागवे, गिरीश कांबळे, दत्ता मराठे, सुप्रिया भाटळे, उमेश बोभाटे, सुभाष बोडके, अरविंद कदम, वैभव कदम, प्रतिक गुरव आदी कामगार सहभागी झाले होते.
दिलीप साटम म्हणाले की, एसटी महामंडळाच्या परिपत्रक क्र. १९/२५ नुसार २०२० ते २०२४ या कालावधीत कामगारांच्या मूळ वेतनात ६,५०० रुपयांची वेतनवाढ केली होती. या वाढीमुळे देय असलेली थकबाकी समान ४८ हप्त्यांमध्ये नोव्हेंबर २०२५ पासून अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते मिळाले. परंतु जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२६ च्या वेतनातून वाढीव हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!
दरम्यान, प्रशासनाने कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. लवकरात लवकर थकबाकी देण्याबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राज्यभर तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा श्री. साटम यांनी दिला.
