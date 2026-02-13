रत्नागिरी पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनात गोंधळ
24377
रत्नागिरी पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनात गोंधळ
अमेय परूळेकर; माहिती अधिकारात समोर आली विसंगती, तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : रत्नागिरी पालिकेच्या हद्दीत गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन, संकलन आणि विल्हेवाट लावण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठी विसंगती समोर आली आहे. पालिकेच्या दोन वेगवेगळ्या विभागांनी कचरा व्यवस्थापनाबाबत परस्परविरोधी माहिती दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला असून, शहराच्या आरोग्यहितासाठी या कामासाठी तातडीने एखाद्या तज्ज्ञ संस्थेची किंवा कंपनीची नेमणूक करावी, अशी मागणी सजग नागरिक अमेय परूळेकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. एकाच प्रशासनातील दोन विभागांच्या परस्परविरोधी उत्तरांमुळे कचरा व्यवस्थापनाचा नेमका ‘मक्तेदार’ कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
परूळेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत पालिकेकडे कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीबाबत माहिती मागवली होती. त्यावर पालिकेच्या वाहन विभागाने ६ फेब्रुवारीला दिलेल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की, कचऱ्याचे काम ‘भावी एन्टरप्रायझेस, रत्नागिरी’ या ठेकेदाराला ‘आउटपूट बेसिस’वर देण्यात आले आहे; परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे त्याच दिवशी शहर सफाई विभागाने दिलेल्या उत्तरात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा तो नष्ट करण्यासाठी पालिकेमार्फत कोणत्याही संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. एकाच प्रशासनातील दोन विभागांच्या या परस्परविरोधी उत्तरांमुळे कचरा व्यवस्थापनाचा नेमका ‘मक्तेदार’ कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
शहराचा विस्तार आणि वाढता कचरा पाहता, केवळ कचरा उचलणे पुरेसे नसून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे काळाची गरज आहे. जर पालिकेकडे कचरा नष्ट करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत संस्था नियुक्त नसेल तर साठणाऱ्या कचऱ्यामुळे भविष्यात आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे परूळेकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे तातडीने या क्षेत्रात अनुभव असलेल्या नामांकित कंपनीची नेमणूक करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
चौकट
१० वर्षांचा डाटा असूनही तज्ज्ञ यंत्रणा नाही कार्यान्वित
माहिती अधिकारात १ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या १० वर्षांच्या कालावधीतील कचऱ्याची आकडेवारीही प्रशासनाने दिली आहे. यामध्ये २०१५ ते २०१७ शहरातील कचरा संकलनाची प्राथमिक माहिती, २०१७ ते २०२१ कचरा संकलनातील वाढ आणि बदल, २०२२ ते २०२५ ओला, सुका आणि घातक कचरा यांचे केलेले वर्गीकरण. दहा वर्षांचा हा सविस्तर डाटा उपलब्ध असूनही, या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी तज्ज्ञ यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे सफाई विभागाच्या उत्तरावरून स्पष्ट होत आहे.
