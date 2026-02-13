मालवणात १ मार्चला कायदेविषयक सेवा शिबीर
मालवण येथे एक मार्चला
कायदेविषयक सेवा शिबिर
ओरोस ता १३ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ‘नाल्सा न्यू मॉड्यूल’ अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कायदेविषयक सेवा शिबिर १ मार्चला मालवणमधील टोपीवाला हायस्कूल येथे आयोजित केले आहे. याशिवाय निवडक लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रातिनिधिक लाभ वाटप करण्यात येणार असून, आरोग्य विभागामार्फत सर्व उपस्थित नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणीही करण्यात येईल.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदुर्ग, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, जिल्ह्यातील सर्व वकील संघ तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर होईल. याच्या नियोजनासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. यास जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय आदी विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.याचा मुख्य उद्देश शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना समाजातील वंचित, दुर्बल व गरजू घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे आणि त्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळवून देणे हा आहे.
शिबिरात आरोग्य, शिक्षण, कृषी, समाजकल्याण, पोस्ट ऑफीस, महिला व बाल विकास, मत्स्यव्यवसाय, आदिवासी विकास, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, एसटी महामंडळ आदी विभागांचे स्वतंत्र स्टॉल उभारण्यात येणार असून, योजनांची सविस्तर माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज जागीच भरून तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला, विविध कायदेशीर हक्कांबाबत मार्गदर्शन तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी माहिती देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी, विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरजू जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून शासकीय योजनांचा तसेच मोफत विधी सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन न्यायाधीश डॉ. देशपांडे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव सौ. संपूर्णा गुंडेवाडी तसेच तालुका विधी सेवा समिती-सावंतवाडी, कणकवली, देवगड, वेंगुर्ला, मालवण, कुडाळ व दोडामार्ग-येथील कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
