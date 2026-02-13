ओसरगाव, कळसुली येथे वैद्यकीय पंधरावडा उपक्रम
24309
ओसरगाव, कळसुली येथे
वैद्यकीय पंधरावडा उपक्रम
सिंधुदुर्गनगरी, ता.१३ :- शिख धर्माचे नववे गुरू श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या शहीदी समागमानिमित्त ‘हिंद-दी-चादर’ या विशेष उपक्रमांतर्गत ओसरगाव, कळसुली या ठिकाणच्या आरोग्य मंदिरात निःशुल्क वैद्यकीय सेवा पंधरवड्याचे आयोजन केले आहे. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
गुरुंच्या त्याग, शौर्य आणि मानवतेच्या संदेशाला कृतीतून अभिवादन करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. या उपक्रमाचे मार्गदर्शन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ढोके करीत असून त्यांच्या सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून सेवा प्रभावीपणे पार पडत आहे. समाजातील सर्वस्तरांतील नागरिकांना, विशेषतः माता व बालकांना, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा देणे हा या पंधरवड्याचा मुख्य उद्देश आहे.
कार्यक्रमांतर्गत लहान मुलांसाठी व गर्भवती मातांसाठी आवश्यक लसीकरण मोहिमेचे नियोजन केले आहे. उपस्थित नागरिकांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करून आवश्यक औषधोपचार दिले जात आहेत. यासोबतच विविध आरोग्य विषयांवरील मार्गदर्शन व शासकीय योजनांविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. उपक्रमादरम्यान डॉ. ढोके, आरोग्य सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘सेवा परमो धर्मः’ हा संदेश प्रत्यक्ष सेवाकार्यातून अधोरेखित करत गुरुंच्या बलिदानाची आठवण जपण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
