साखरपा : चक्रभेदीच्या वैदही सावंत यांचा सत्कार करताना मान्यवर.
rat13p15.jpg-
24280
साखरपा : चक्रभेदीच्या वैदही सावंत यांचा सत्कार करताना मान्यवर.
--------
चक्रभेदीच्या वैदेही सावंत यांचा
विद्याभारतीकडून सत्कार
साखरपा, ता. १३ ः चक्रभेदी सोशल फाउंडेशनच्या संस्थापिका वैदेही सावंत यांचा विद्याभारती संस्थेकडून सत्कार करण्यात आला.
एकल आणि विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आणि अशा महिलांच्या समाजातील अनिष्ट प्रथा बंद होण्यासाठी चक्रभेदीकडून होत असलेल्या सातत्याच्या प्रयत्नांची दखल म्हणून हा सत्कार करण्यात आला. विद्याभारती रत्नागिरी जिल्हा संचालित देवरूख येथील जिजाऊ शिशूवाटिका येथे सप्तशक्ती संगम माता पालक मेळावा देवरूख येथील लक्ष्मीनृसिंह मंगल कार्यालयात झाला. कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिलांचा सन्मान विद्याभारतीतर्फे करण्यात आला. वैदेही सावंत यांना मानपत्र, तुळशीचे रोप, अहिल्यादेवी होळकर यांचे चरित्र देऊन हा सत्कार करण्यात आला.
-----------------
महाशिवरात्र उत्सवाला
किरबेटमध्ये सुरवात
साखरपा : किरबेट येथे महाशिवरात्रीनिमित्त श्री देव विठ्ठल रखुमाई वार्षिक उत्सव सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. शुक्रवारपासून (ता. १३) सुरू झालेल्या महोत्सवात पाच बुवांच्या भजनाचे विशेष आकर्षण आहे. पहिल्या दिवशी अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा झाली. शनिवारी (ता. १४) सकाळी श्रींची पूजाअर्चा व आरती, महिलांचे विविध कार्यक्रम, दुपारी भजनांचा कार्यक्रम, रात्री अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार आहे. रविवारी सकाळी श्रींची पूजाअर्चा, रूद्राभिषेक, दिंडी प्रदक्षिणा, दुपारी श्री चैतन्य सांप्रदाय देवडे यांचे भजन, सायंकाळी हरिपाठ, कीर्तन, रात्री पालखी सोहळा, रात्री नमन होईल. सोमवारी (ता. १६) हळदीकुंकू, सकाळी विद्यार्थी गुणगौरव, दुपारी एक वाजता महाप्रसाद होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.