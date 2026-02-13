चिपळूण-पालवणमध्ये ग्रंथदिंडीतून लोककलेचे दर्शन
चिपळूण ः पालवण येथे काढण्यात आलेली ग्रंथदिडी.
लेझिम सादर करताना सती चिंचघरीच्या विद्यार्थिनी.
ग्रंथदिंडीतील मोर, गणपती बाप्पा, हनुमान विशेष लक्षवेधी ठरले.
पालवणमध्ये ग्रंथदिंडीतून लोककलेचे दर्शन
कृषी साहित्य संमेलन; जिवंत देखावे आकर्षक, निसर्ग वाचवाचा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ ः कोकणातील नमन, संकासूर, लेझिम पथक, पारंपरिक वेशभूषा, वारकरी व भक्तीमय देखावे साकारत चाललेली ग्रंथदिंडी पालवण पंचक्रोशीत दुमदुमली. जिवंत देखावे व लोककलेतून भारतीय संस्कृतीचे दर्शन या निमित्ताने घडले. साहित्यिक, कृषी व सहकार क्षेत्रातील अनेकांनी या ग्रंथदिंडीत सहभाग घेत मोठ्या उत्साहात पालवण येथील ग्रामीण, कृषी सहकार मराठी साहित्य संमेलनाचा शुक्रवारी (ता. १३) मोठ्या उत्साहात शुभारंभ केला.
राज्यात प्रथमच कृषीभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्था आयोजित ग्रामीण, कृषी व सहकार मराठी साहित्य संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी ग्रंथदिंडीने रंगत आली. संमेलन अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या उपस्थितीत संमेलनाचे ध्वजारोहण ज्येष्ठ साहित्यिक प्रकाश देशपांडे यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर आमदार शेखर निकम यांनी पालखीचे पूजन केले. यानंतर पालवण चौकातून ग्रंथदिडीला सुरवात झाली. या ग्रंथदिंडीत तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह स्थानिक नमन मंडळ व पारंपरिक लोककलेतील कलाकार मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते.
सती चिंचघरी हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या लेझिम पथकाने या ग्रंथदिंडीत जोश निर्माण केला. याशिवाय आंबतखोल विद्यालयाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित समूहनृत्य सादर केले. राष्ट्रपुरुषांच्या व्यक्तीरेखा या निमित्ताने रेखाटण्यात आल्या याशिवाय वारकरी व विठ्ठल रूक्मिणीचे जिवंत देखावे साकारण्यात आले होते. या दिंडीतून निसर्ग वाचवाचा संदेशही देण्यात आला. पालवण चौकातून ढोलताशाच्या वाजतगाजत काढलेल्या या ग्रंथदिंडीत हजारो विद्यार्थी व नागरिक सहभागी झाले होते. संमेलनस्थळी ग्रामीण, कृषी, सहकार संबंधित पुस्तकांचे स्टॉल्स लवण्यात आले आहेत. सायंकाळी झालेल्या कवी संमेलनात कोकणसह राज्यातील कवींनी एकाहून एक सरस कविता सादर केल्या. या वेळी डॉ. निखिल चोरगे, अजय चव्हाण, वसंत सावंत, अरूण इंगवले, राष्ट्रपाल सावंत, धीरज वाटेकर, प्रभूनाथ उर्फ बाबा देवळेकर आदी उपस्थित होते.
संमेलनाचे आज उद्घाटन
शनिवारी (ता. १४) सकाळी १० वा. पहिल्या ग्रामीण, कृषी व सहकार मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठी भाषा व उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, संमेलनाध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे, स्वागताध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार नारायण राणे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, किरण सामंत, निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे उपस्थित राहणार आहेत.
