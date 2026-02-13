माटणेत मतांच्या आकडेवारीत तफावत
पाच जणांना नोटिसा; निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १३ : माटणे मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर मतांच्या आकडेवारीत तफावत झाल्याचे उघड झाले आहे. नोंद केलेल्या मतांची संख्या व मतदान यंत्रावरील मतदान झालेल्या मतांची संख्या यात तफावत आढळल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी लक्ष्मण कसेकर यांनी संबंधित पाच कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी दिवशीच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून आपल्यावर कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे आदेश कसेकर यांनी दिले आहेत.
त्यांना पाठविलेल्या नोटिशीत कसेकर यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ नमुना व्हीएम-३ (नोंद झालेल्या मतांचा हिशेब) मध्ये अचूक नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत. या नोटीसद्वारे आपणास कळविण्यात येते, की जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ (ता. दोडामार्ग) करिता केंद्र क्र. ५०/१४ माटणे मतदान केंद्रावर आपली नियुक्ती केली होती. ७ फेब्रुवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडली. ९ फेब्रुवारीला मतमोजणीवेळी टेबल क्र. ६ व दुसऱ्या फेरी दरम्यान जेव्हा केंद्र क्र. ५०/१४ माटणेच्या मशीन मतमोजणी करिता आले तेव्हा नमुना व्हीएम-३ (नोंद झालेल्या मतांचा हिशेब) मधील नोंद केलेल्या मतांची संख्या व मतदान यंत्रावरील मतदान झालेल्या मतांची संख्या यामध्ये तफावत आढळून आली. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून आपणाविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनिमय १९५१ चे कलम १३४ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ३४ नुसार कारवाई का करू नये? याबाबतचा लेखी खुलासा नोटीस मिळताक्षणी माझे समक्ष सादर करावा; अन्यथा आपले काहीएक म्हणणे नाही, असे समजून पुढील कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.मतांच्या संख्येतील तफावतीबाबत कसेकर यांनी झोनल अधिकाऱ्यांसह इतरांना नोटीस बजावली आहे.
कारवाईबाबत वरिष्ठ निर्णय घेणार
निवडणूक कामात हयगय केल्याप्रकरणी कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या त्या पाच कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडले आहे. त्यांचे ते म्हणणे आम्ही जिल्हास्तरावर पाठविले आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईचे निर्णय हे वरिष्ठ घेणार असल्याचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रज्ञा राजमाने यांनी बोलताना सांगितले.
