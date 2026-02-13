विकास कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही
कोकण

विकास कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही

विकासकामांच्या गुणवत्तेशी
तडजोड नाही ः बापर्डेकर

मालवण बांधकाम सभापतींचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १३ : शहरात सुरू असलेली विकासकामे नियमानुसार आणि उच्च दर्जाची झाली पाहिजेत. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना पालिकेचे बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यांनी आज मेढा मौनीनाथ मंदिर मार्गावरील गटार बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
शहरातील विविध प्रभागांमध्ये सध्या विकासकामे प्रगतीपथावर आहेत. मेढा येथील मौनीनाथ मंदिर मार्गावर सुरू असलेल्या गटार बांधकामाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सभापती बापर्डेकर यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी कामाच्या तांत्रिक बाबींची माहिती घेतली. शहरात सुरू असलेली कामे दर्जेदार होणे ही बांधकाम विभागाची जबाबदारी आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कामावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवून ती विहित नियमांनुसार पूर्ण करून घ्यावीत, असे त्यांनी बजावले.
यावेळी उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, नगरसेवक महेश कांदळगावकर, नगरसेविका मेघा सावंत, बांधकाम विभाग अभियंता राजा केरीपाळे आदी उपस्थित होते. यावेळी अन्य नगरसेवकांनीही आपल्या प्रभागातील कामांबाबत चर्चा केली. विकासकामे करताना नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि कामाचा दर्जा टिकून राहील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.