सरमळे सपतनाथ मंदिरात आजपासून महाशिवरात्र
सरमळे सपतनाथ मंदिरात
आजपासून महाशिवरात्र
ओटवणे, ता. १३ : दोन वर्षांपूर्वी एका रात्रीत बांधण्यात आलेल्या सरमळे येथील सपतनाथ मंदिराच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त तसेच महाशिवरात्रनिमित्त उद्या (ता. १४) आणि १५ ला विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
बांदा - दाणोली या जिल्हा मार्गावरील नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा, अशी ख्याती असलेल्या श्री देव सपतनाथच्या या उत्सवाला भाविकांची अलोट गर्दी होणार आहे. यानिमित्त शनिवारी सकाळी नऊ वाजता ग्रामदैवत सातेरी भगवती मंदिरातील देवदवतांचे पालखी, तरंग काठीसह सवाद्य मिरवणुकीने सपथनाथ मंदिरामध्ये आगमन, सकाळी १० वाजता गणपती पूजन पुण्याहवाचन, आचार्य वरण, सपतनाथ व परिवार देवतावर अभिषेक व पूजा, सकाळी ११ वाजता वरद शंकर पूजा, अग्निपूजन, होम हवन, पूर्णाहुती, दुपारी १ वाजता वाजता देवतांची महाआरती त्यानंतर महाप्रसाद होणार आहे. संध्याकाळी ६.३० पासून विविध मंडळांची भजने होणार आहेत. रात्री ११.३० वाजता सुधीर दळवी प्रस्तुत चेंदवणकर दशावतार नाट्य मंडळ (कवठी) यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे.रविवारी दुपारी १२ वाजता सवाद्य पालखी तरंगकाठीसह देवतांचे नजीकच्या तेरेखोल नदी पात्रात तीर्थस्नान, दुपारी १ वाजता उपस्थित सर्व भाविकांना तरंगकाठीसह देवतांचा आशीर्वाद कौल संध्याकाळी ७ वाजता ग्रामस्थांची भजने होणार आहेत. भाविकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री देवी सातेरी भगवती देवस्थानचे मानकरी, देवस्थान कमिटी आणि सरमळे ग्रामस्थांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.