आकेरी येथे १७ ला रथोत्सव सोहळा
आकेरी येथे १७ ला
रथोत्सव सोहळा
सावंतवाडी : आकेरी येथील श्री देव रामेश्वर देवस्थानचा वार्षिक रथोत्सव १७ ला होत आहे. त्यानिमित्त १२ पासून माघ दशमी निमित्त रोज रात्री पुराण, पालखी सोहळा होणार आहे. दरम्यान, १५ ला महाशिवरात्री दिवशी पहाटे पाचपासून भाविकांचे अभिषेक, गाऱ्हाणे व रात्री आड दशावतार कार्यक्रम आयोजित केला आहे.१७ ला सायकाळी चार वाजता गायनाचा कार्यक्रम तसेच ढोल ताशाचा गजरात श्रींची भव्य मिरवणूक होणार आहे. त्यानंतर श्री यक्षिणी दशावतार, माणगाव यांचा नाट्यप्रयोग होईल. तरी भाविकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.