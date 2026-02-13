सभेत बोलताना कोसळलेल्या झारापमधील ज्येष्ठाचे निधन
सभेत बोलताना कोसळलेल्या
झारापमधील ज्येष्ठाचे निधन
कुडाळ १३ : झाराप येथे गाव सभेत बोलत असतानाच अचानक खाली कोसळलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संजय विनायक सामंत (वय ६३) यांचे उपचाराआधीच निधन झाले. ही घटना आज घडली. श्री सामंत झाराप तिठा सामंतवाडी येथील रहिवाशी होते. उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र, तेथे उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याने डॉक्टरांनी घोषित केले.
झाराप गावात स्वच्छ व हरित गाव संकल्पना राबविण्यात आली आहे. राज्याची कमिटी या गावाला भेट देण्यासाठी येणार आहे. याचे नियोजन करण्यासाठी आज झाराप भावई मंदिर येथे सकाळी अकराच्या सुमारास गाव सभा बोलवली होती. कुडाळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, भगीरथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ प्रसाद देवधर, विस्तार अधिकारी संजय ओरोसकर, सरपंच दक्षता मेस्त्री, ग्रामसेवक सतीश साळगावकर व ग्रामस्थ उपस्थित होते. गावसभा सुरू झाली. काही वेळानंतर ‘ही सभा कशासाठी बोलविली हे सांगा, या आधी झालेल्या सभेत मला काही समजले नाही, सर्व परत सांगा,’ अशी मागणी संजय सामंत यांनी केली. ही चर्चा सुरू असतानाच ‘स्वच्छ व हरित गावासाठी लागेल ते आर्थिक सहकार्य मी करतो’ असे बोलून ते बसत असतानाच अचानक जमिनीवर कोसळले. त्यामुळे गाव सभेत एकच गोंधळ उडाला. त्यांना खासगी वाहनाने कुडाळमध्ये उपचारासाठी करण्यात आले. मात्र त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. सामंत हे बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक अधिकारी पदारून निवृत्त झाले होते. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, सून, बहीण असा मोठा परिवार आहे. झाराप पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त होत आहे.
