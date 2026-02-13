मेढा येथे काँक्रिटिकरण निकृष्ट
24402
मेढा येथे काँक्रिटीकरण निकृष्ट
सहदेव बापर्डेकर : ठेकेदाराला नोटीस बजावा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १३ : शहरातील मेढा काळबादेवी मंदिर मार्गावर करण्यात आलेले रस्ता काँक्रिटीकरणाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. यावेळी रस्त्याची दुरवस्था पाहून त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, संबंधित ठेकेदाराला तत्काळ नोटीस बजावून स्वखर्चाने पुन्हा दर्जेदार काम करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून या मार्गाचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले होते; मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच सिमेंटचे थर उखडून रस्ता पूर्णपणे खराब झाला आहे. या मार्गावरून वाहने गेल्यानंतर सिमेंट आणि माती उडून परिसरात धुळीचे लोट पसरत आहेत. याचा मोठा त्रास स्थानिक नागरिक आणि पादचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींनंतर बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर यांच्यासह उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, नगरसेवक महेश कांदळगावकर, नगरसेविका मेघा सावंत, पालिका अभियंता राजा केरिपाळे यांनी भेट देत पाहणी केली.
लाखो रुपये खर्च करूनही जर काम निकृष्ट होत असेल, तर अशा कामांचा उपयोग काय? असा संतप्त प्रश्न सभापती बापर्डेकर यांनी उपस्थित केला. काम सुरू असताना प्रशासकीय यंत्रणेने त्यावर योग्य लक्ष ठेवणे गरजेचे होते, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. जनतेला सुविधा मिळण्याऐवजी मनस्ताप होत असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. शहरातील सर्व विकासकामांची टप्प्याटप्प्याने पाहणी केली जाईल. काम दर्जेदारच असले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. यापुढेही निकृष्ट कामे आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांना थेट काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा श्री. बापर्डेकर यांनी यावेळी दिला.
