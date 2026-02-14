स्पर्धा परीक्षांमुळे भविष्य उज्ज्वल
प्राची इसवलकर ः खारेपाटण केंद्रशाळेत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १४ : ‘‘आजच्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमासह स्पर्धा परीक्षांचीही तयारी करावी,’’ असे प्रतिपादन खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या सदस्या प्राची इसवलकर यांनी केले. अहिल्या प्रभाग संघ खारेपाटणच्या वतीने खारेपाटण क्र. १ शाळेत आयोजित पाचवी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
उमेद, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत खारेपाटण व तळेरे या विभागात काम करणाऱ्या अहिल्या प्रभाग संघाच्यावतीने खारेपाटण केंद्रशाळेत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा कार्यक्रम प्रभागाच्या अध्यक्षा दीप्ती तळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सौ. इसवलकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. यावेळी खारेपाटण प्रभागातील १० शाळांमधील सुमारे ७२ शालेय विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत सहभाग घेतला.
यावेळी खारेपाटण पंचायत समिती सदस्य गुरुप्रसाद शिंदे, कणकवली तालुका अभियान समन्वयक दक्षता पांजरी, ग्रामपंचायत सदस्य अस्ताली पवार, खारेपाटण केंद्रशाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष प्राप्ती कट्टी, माजी अध्यक्ष संतोष पाटणकर, तळेरे शाळा समिती अध्यक्ष रेवती तळेकर, उपाध्यक्ष अनुष्का गोसावी, खारेपाटण केंद्रप्रमुख गोपाळ जाधव, तळेरे केंद्रप्रमुख संजय पवार, प्रभाग समन्वयक अमोल गराडकर, खारेपाटण ग्रामसंघाच्या अध्यक्षा मनाली होणाळे यांच्यासह बचतगटाच्या महिला उपस्थित होत्या.
प्रभागसंघाच्या सौ. इसवलकर व शिंदे यांचा अध्यक्षा तळेकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. खारेपाटण केंद्रशाळा ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ स्पर्धेत तालुक्यात प्रथम आल्याबद्दल मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर यांना गौरविले. मुख्याध्यापक श्रावणकर यांनी सूत्रसंचालन केले. निशा शेलार यांनी प्रास्ताविक केले. वृषाली दर्पे यांनी आभार मानले.
