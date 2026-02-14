-140 किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्याच्या सरंक्षणाची जबाबदारी रत्नागिरीकरांची
रत्नागिरी- ‘वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉन–२०२६’ अंतर्गत १३० सायकलपटू रत्नागिरीत दाखल झाले. त्यांच्या स्वागताप्रसंगी बोलताना पालकमंत्री उदय सामंत व अन्य मान्यवर.
सीमेइतकीच अंतर्गत सुरक्षा महत्त्वाची!
उदय सामंत ः सीआयएसएफच्या ‘कोस्टल सायक्लोथॉन’रत्नागिरीत दाखल, किनारा सुरक्षेबाबत जनजागृती
रत्नागिरी, ता. १४ : जसे देशाच्या सीमेवर सैनिक काम करत असतो तसेच देशाच्या अंतर्गत फार मोठी सुरक्षा देण्याचं काम ‘सीआयएसएफ’च्यामार्फत होते. आपल्या देशातला पूर्ण समुद्रकिनारा हा सुरक्षित राहिला पाहिजे, हे प्रत्येकाला कळले पाहिजे. या भावनेतून ‘सीआयएसएफ’चे १३० सायकलपटू अधिकारी ‘वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉन’च्या माध्यमातून त्याबाबतची जनजागृती करत आहेत. १४० किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्याच्या सरंक्षणाची जबाबदारी रत्नागिरीकर म्हणून आपण घेऊया, असे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
देशातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षादलाने (सीआयएसएफ) आपल्या गौरवशाली सेवेचे औचित्य साधत आज येथील पोलिस मैदानावर ‘वंदे मातरम् कोस्टल सायक्लोथॉन–२०२६’ अंतर्गत १३० सायकलपटू आज रत्नागिरीत दाखल झाले. या सायकलपटूंचे या उपक्रमाचे दिमाखदार स्वागत करण्यात आले. उद्योग व मराठी भाषामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. सामंत यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून पुढील मार्गक्रमणासाठी त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. या प्रसंगी ते बोलत होते. पोलिस बँडपथकाने या सायकलपटूंना या वेळी मानवंदना दिली तसेच सुरक्षित तट समृद्ध भारत हे घोषवाक्य लिहिलेले टी शर्ट या वेळी वितरित करण्यात आले. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, सीआयएसएफचे वरिष्ठ कमांडंट भास्कर कुमार, वरिष्ठ कमांडंट राहुल कुमार, कोस्टगार्ड कमांडंट (जे. जी.) कृष्णकुमार, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रातांधिकारी जीवन देसाई, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ‘सीआयएसएफ’चे नक्की काय काम असतं, हे आपण विद्यार्थ्यांनी आणि आम्ही देखील सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. देशाच्या संरक्षणासाठी असलेले जवान आणि आयत्यावेळी संरक्षणासाठी असलेला फोर्स, सकाळी काय कारवाई करायची आहे त्याची वेळ दिली जाते; पण कारवाई कुठे करायची आहे ती गेल्यानंतर कळतं, एवढी देशाच्या निमित्ताने सुरक्षा ठेवण्याची जबाबदारी आहे. विमानतळाची पूर्ण सुरक्षा या सगळ्या यंत्रणेवर असते. म्हणून जसा देशाच्या सीमेवर सैनिक काम करत असतो तसेच देशाच्या अंतर्गत फार मोठी सुरक्षा देण्याचं काम ‘सीआयएसएफ’मार्फत केले जाते.
आलेल्या १३० सायकलिस्टपैकी ६५ या महिला आहेत. त्यांनी चौदाशे किलोमीटरचा टप्पा गाठलेला आहे.
चौकट...
पर्यावरण संवर्धनालाही प्रोत्साहन
या सायक्लोथॉनचा उद्देश किनारी व सागरीसुरक्षेबाबत जनजागृती, राष्ट्रीय एकात्मता, तंदुरूस्ती, पर्यावरण संवर्धन आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे, हा आहे. विशेष बाब म्हणजे या मोहिमेत ६५ महिला सहभागी झाल्या आहेत. या सायक्लोथॉनद्वारे किनारी भागातील नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचे भान निर्माण करणे, नागरिक व ‘सीआयएसएफ’ यांच्यात समन्वय वाढवणे, तरुणपिढीला अमली पदार्थांच्या धोक्यांबाबत जागरूक करणे आणि बंदरसुरक्षेतील ‘सीआयएसएफ’च्या अनुभवाची माहिती देणे हा उद्देश आहे.
