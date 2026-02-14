दापोलीत चांदीच्या विटा तस्करीतील फरार आरोपीला ३४ वर्षांनंतर अटक
चांदीच्या विटांच्या तस्करीतील
संशयित ३४ वर्षांनंतर अटक
बाणकोट खाडी जहाजावरील कारवाई ; जातमुचलक्यावर जामीन
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १४ ः मंडणगड तालुक्यातील वेळास येथील बाणकोट खाडीत १९९१ला उघडकीस आलेल्या चांदीच्या विटा तस्करी प्रकरणातील पसार संशयिताला तब्बल ३४ वर्षांनंतर अटक करण्यात आली. जॉन पॉलोज अब्राहम उर्फ जॉन दाढी (वय ८३, रा. कुलाबा, मुंबई) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. सत्र न्यायालयाकडून ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
पोलिसांनी दिलेली माहिती, जुलै १९९१ मध्ये भारतीय तटरक्षक दलाने (कोस्ट गार्ड) वेळास-बाणकोट खाडी परिसरात ‘अल अझहर’ नावाच्या जहाजावर कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान जहाजातून २८६ चांदीच्या विटा तसेच इतर प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला होता. जहाजावर पाच पाकिस्तानी नागरिक आढळून आले होते. या प्रकरणात जॉन पॉलोज अब्राहम हा महत्त्वाचा संशयित असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. जहाजावरील माल उतरवणे व त्याची विल्हेवाट लावण्यामध्ये त्याचा सहभाग असल्याचेही समोर आले होते.
१९९२ला न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता; मात्र शिक्षा होण्याच्या भीतीने तो पसार झाला होता. उर्वरित संशयिताविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करून खटला चालवण्यात आला. पाच पाकिस्तानी नागरिकांविरोधात चाललेल्या खटल्यात १५ जानेवारी १९९६ ला न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. दरम्यान, जॉनला वारंवार समन्स पाठवण्यात आले; मात्र तो गैरहजर राहिल्याने त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले होते. अखेर पोलिसांनी त्याला अटक करून रत्नागिरी न्यायालयात हजर केले. त्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.
या दरम्यान, जॉनच्यावतीने रत्नागिरी सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने संबंधित गुन्ह्याची कमाल शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी असल्याने जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती केली. सत्र न्यायालयाने जॉन पॉलोज अब्राहम याला ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
